Meta insta a Australia a reconsiderar la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años







El gigante tecnológico Meta ha instado al gobierno australiano a reconsiderar su primera prohibición mundial del uso de redes sociales para niños menores de 16 años, incluso cuando la compañía informó haber bloqueado más de 5,44 lakh de cuentas de menores en virtud de la nueva ley, informó la agencia de noticias AFP.

Australia introdujo la legislación el 10 de diciembre de 2025, requiriendo importantes plataformas de redes sociales (incluidos Meta, TikTok y YouTube) para evitar que los usuarios menores de 16 años tengan cuentas. Las empresas que no tomen lo que la ley describe como “medidas razonables” para hacer cumplir la prohibición se enfrentan a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses). En particular, los niños y los padres no son castigados por infringir las reglas.

En un comunicado emitido el lunes, Meta dijo que estaba comprometido a cumplir con la legislación, pero expresó preocupaciones sobre su efectividad y su impacto a largo plazo. La compañía del multimillonario Mark Zuckerberg dijo que había eliminado 3,31 lakh de cuentas de menores de edad. Instagram, 1,73 lakh de Facebook y 40.000 de Threads solo en la semana hasta el 11 de diciembre.

“La empresa dijo que estaba comprometida a cumplir con la ley”, afirmó Meta, al tiempo que instó al gobierno a explorar enfoques alternativos. Dicho esto, pedimos al gobierno australiano que interactúe con la industria de manera constructiva para encontrar una mejor manera de avanzar, como incentivar a toda la industria a elevar el estándar para brindar experiencias en línea seguras, que preserven la privacidad y apropiadas para la edad, en lugar de prohibiciones generales”, dijo en un comunicado.

Meta renovó su llamado anterior para que las tiendas de aplicaciones desempeñen un papel más importante en el cumplimiento de los límites de edad. También propuso que la verificación de la edad debería realizarse a nivel de la tienda de aplicaciones (Apple o Google) con el consentimiento de los padres, en lugar de en cada aplicación individual. Este enfoque ayudaría a evitar lo que describió como un problema de “golpear a un topo”, donde los adolescentes simplemente pasan de una plataforma a otra para eludir las restricciones.

«Ésta era la única manera de evitar una carrera para impedir que los adolescentes migraran a nuevas aplicaciones para evitar la prohibición», dijo la compañía.

La prohibición tiene por objeto proteger a los niños de acoso cibernético, explotación sexual, contenido nocivo y problemas de salud mental vinculados al diseño de redes sociales. Sin embargo, padres y expertos han expresado su preocupación de que, en cambio, podría aislar a los jóvenes de las comunidades en línea y llevarlos hacia plataformas menos reguladas o los “rincones más oscuros de Internet”. Meta argumentó que los primeros indicios muestran que la ley puede no estar cumpliendo sus objetivos.

«Los impactos iniciales de la legislación ‘sugieren que no está cumpliendo sus objetivos de aumentar la seguridad y el bienestar de los jóvenes australianos'», dijo Meta.

El Instituto Nacional de Salud expresó su preocupación por la prohibición y dijo que «la legislación no dota a los jóvenes de las habilidades para navegar en espacios en línea de forma segura y responsable, que son esenciales en el panorama digital actual».

Si bien reconoce la falta de un estándar para toda la industria para determinar las edades de los usuarios en línea, Meta agregó que cumplir con la ley australiana requeriría un «proceso de múltiples capas». Desde que la prohibición entró en vigor, la compañía con sede en California dijo que ayudó a fundar OpenAge Initiative, un grupo sin fines de lucro que lanzó herramientas de verificación de edad llamadas Age Keys, diseñadas para su uso en todas las plataformas participantes.

