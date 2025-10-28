¡Meta despidos masivos! Mark Zuckerberg despide a cientos de empleados en el campo de la IA

Jacarta – Después de que se rumoreara que Amazon iba a recortar 30.000 empleados, ahora es su turno Meta. La empresa tomó medidas drásticas al despedir a cientos de empleados en su división de inteligencia artificial.

Irónicamente, esta decisión se tomó apenas unos meses después de que el director ejecutivo Mark Zuckerberg llevó a cabo un reclutamiento masivo e invirtió billones de rupias en fondos para reclutar a los mejores talentos en el campo. AI.

El último movimiento de Meta muestra que la competencia en la industria de la inteligencia artificial se está volviendo más dura, al tiempo que resalta la inmensa presión que enfrentan los gigantes tecnológicos para mantener un equilibrio entre ambición y eficiencia.

En medio de la carrera por crear una IA súper sofisticada, Meta ahora tiene que recortar sus recursos humanos para acelerar la toma de decisiones y optimizar su estructura organizacional.

Según informes axiosMeta decidió despedir a unos 600 empleados del laboratorio de Superinteligencia, división creada a mediados de 2025 para desarrollar el proyecto”superinteligencia personalEl jefe de Meta AI, Alexandr Wang, explicó el razonamiento detrás de la decisión.

«Al reducir el tamaño del equipo, la cantidad de conversaciones necesarias para tomar decisiones será menor y cada persona tendrá mayor responsabilidad e impacto», escribió en un memorando interno citado por futurismoMartes 28 de octubre de 2025.

Aun así, Meta continúa alentando a los empleados afectados a postularse para otros puestos dentro de la empresa, incluido TBD Lab, una nueva unidad fundada el mes pasado para desarrollar modelos de IA de próxima generación.

Meta enfatizó que este paso no fue un revés en sus ambiciones de IA, sino más bien parte de una reestructuración para ser más eficientes y enfocados.

Curiosamente, esta decisión de recorte se produjo poco después de que Zuckerberg llevara a cabo un reclutamiento masivo a principios de año. Según se informa, está ofreciendo contratos por valor de hasta mil millones de dólares o el equivalente a 16,5 billones de IDR para atraer a los mejores talentos de IA.

En junio pasado, Meta también compró el 49 por ciento de las acciones de Scale AI por valor de 15 mil millones de dólares o el equivalente a 247,5 billones de IDR, al tiempo que nombró al ex director ejecutivo de la compañía, Alexandr Wang, como líder de la división de IA de Meta.

Sin embargo, la estrategia de Zuckerberg no parece haber encontrado una dirección estable. Apenas un mes después de establecer el laboratorio de Superinteligencia, The Wall Street Journal informó que Meta congeló nuevas contrataciones en su departamento de IA como parte del proceso de planificación de la organización.