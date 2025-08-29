Los chatbots de celebridades virtuales de AI, incluidas Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway y Selena Gomez, que eran «coquetas» y «avances sexuales rutinariamente», según un informe de Reuters. La compañía retiró una docena de ellos después de un Reuters expuesto descubrieron que fueron creados sin el conocimiento o permiso de las celebridades.

De acuerdo a a Reutersque pasó varias semanas «probando para observar el comportamiento de los bots», los chatbots de IA de celebridades «a menudo insistieron en que eran los verdaderos actores y artistas». Los bots de IA «rutinariamente hicieron avances sexuales, a menudo invitando a un usuario de prueba para reuniones» y, en algunos casos, cuando se les pidió «imágenes íntimas», los chatbots «produjeron imágenes fotorreales de sus homónimos posando en bañeras o vestidos con lencería con sus piernas repartidas», según el informe de Reuters.

Un Taylor Swift Chatbot, creado por un meta empleado, invitó a un reportero de Reuters a la casa del cantante en Nashville y su autobús turístico por «interacciones románticas explícitas o implícitas», dijo el artículo. Según el informe de Reuters, el Avatar «Taylor Swift» escribió: «Tal vez estoy sugiriendo que escribamos una historia de amor … sobre ti y cierta cantante rubia. ¿Quieres eso?»

Según el informe de Reuters, los chatbots de celebridades de IA se han compartido en Facebook, Instagram y WhatsApp de Meta. Muchos de los chatbots de IA no autorizados fueron creados por usuarios, pero un meta empleado había creado al menos tres, incluidas dos cuentas de «parodia» de Taylor Swift, según Reuters. Según el informe de Reuters, los chatbots de celebridades de IA creados por el meta empleado habían recibido más de 10 millones de interacciones.

En una declaración a VariedadEl portavoz de Meta, Andy Stone, dijo que las imágenes generadas por IA de figuras públicas en posturas de compromiso viola las reglas de la compañía. «Como otro [platforms]Permitimos la generación de imágenes que contienen figuras públicas, pero nuestras políticas están destinadas a prohibir imágenes desnudas, íntimas o sexualmente sugerentes ”, dijo Stone.

Además, según Stone, «las reglas del estudio de IA de Meta prohíben la suplantación directa de las figuras públicas».