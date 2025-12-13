Messi en Calcuta: los fanáticos alegan que el evento es una «estafa masiva»







Fue anunciado como el mayor espectáculo deportivo del año, con uno de los mejores futbolistas del planeta, Lionel Messien su centro, pero se convirtió en un caos total.

Cuando Messi aterrizó en Calcuta, loca por el fútbol, ​​los fanáticos esperaron el momento de poder ver a la estrella de cerca y en persona, pero esto fue solo por unos minutos. Lo que siguió fue un caos absoluto, ya que los fanáticos quedaron sedientos de ver a la estrella.

Con ministros y políticos dando vueltas por ahí, los fanáticos de Messi quedaron en la estacada. La entrada prevista de la estrella de cine Shah Rukh Khan tampoco se materializó, lo que dejó al público enojado, informó ANI.

Un fanático del futbolista estrella Lionel Messi, mientras expresaba incredulidad, dijo: «Ver el caos total, la dirección, las autoridades, fue absolutamente una tontería. Toda la gente que ves aquí ama el fútbol. Todos queríamos ver a Messi, pero fue una estafa total. Queremos que nos devuelvan nuestro dinero».

«La gestión fue tan mala. Es un día negro para Calcuta. Calcuta es conocida por el fútbol, ​​amamos el fútbol y amamos a Argentina, pero esta experiencia es absolutamente una estafa. Los ministros estaban allí con sus hijos y las demás personas no podían ver nada… Estamos muy heridos», cita la agencia de noticias ANI.

Otro fanático del futbolista estrella Lionel Messi se sintió engañado y acusó a los VIP de acaparar el tiempo de Messi. Afirmó: «El precio mínimo de la entrada era 5 mil, y ¿por qué estaban los VVIP alrededor de Messi? Ni siquiera pudimos verlo… ¿Por qué la policía no actuó? No sé nada. Todos estaban furiosos… Queremos el reembolso», según la ANI.

Otro fanático de Messi que esperaba ver al futbolista estrella hacer algunos trucos con el balón se quedó con la esperanza de más.

«Un acontecimiento absolutamente terrible. Vino sólo durante 10 minutos. Todos los líderes y ministros lo rodearon. No pudimos ver nada. No lanzó ni un solo tiro ni un solo penalti. Vino durante 10 minutos y se fue. Se perdió mucho dinero, emociones y tiempo. No pudimos ver nada», añadió.

Acusados ​​por la mala gestión, los aficionados tomaron cartas en el asunto, destrozando partes del estadio, provocando un caos absoluto. Además, el líder del BJP, Sukanta Majumdar, acusó al TMC gobierno de caer en la corrupción.

El líder del BJP dijo: «No ha habido ningún otro problema en ninguna parte; lo que pasó aquí muestra lo que está sucediendo en Bengala. El TMC se ha apropiado del evento. Los ministros del TMC son parte de la organización del evento; vendieron las entradas a precios muy caros y se entregaron a la corrupción», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con aportes de la ANI)





