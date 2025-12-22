Mes de Rajab, estímulo para aumentar la oración y la caridad hacia el Ramadán

VIVA – Entrando a principios de mes. Rajab 1447 Hégira, que cae el domingo 21 de diciembre de 2025, o a partir del sábado por la tarde después de la hora del Magreb, es uno de los momentos importantes para aumentar la caridad. bondad mientras se prepara para dar la bienvenida a la llegada del Ramadán.

Secretario de la Comisión Fatwa del Consejo Ulema de Indonesia (MUI) Período 2020-2025, KH Miftahul Huda, invita musulmanes utilizar el mes de Rajab aumentando las obras piadosas, como la limosna, la oración y el culto a la sunnah, que tienen una base general en la ley islámica.

Según él, Rajab es uno de los cuatro meses prohibidos glorificados por Allah SWT. Durante esos meses, se anima a los musulmanes a protegerse de actos inmorales y aumentar las buenas obras.

«Rajab es un mes haram glorificado por Alá. Por lo tanto, lo que se recomienda es aumentar la oración y las buenas obras en general, no señalar ciertos actos de adoración que no tienen fundamento», dijo KH Miftahul Huda según lo informado en la página. MUI, Lunes 22 de diciembre de 2025.

Afirmó que no existe ningún argumento válido que se especialice en un culto específico en el mes de Rajab, ya sea ayuno específico, oraciones específicas o prácticas con prioridad específica. Sin embargo, se anima a los musulmanes a fortalecer la obediencia mediante prácticas que han sido generalmente recomendadas.

Además de aumentar la oración, Kiai Miftah aconsejó a los musulmanes aumentar la caridad social, como dar limosna y ayudar a los demás, como parte de su práctica espiritual hacia el Ramadán. También son prácticas recomendadas el ayuno Sunnah de lunes a jueves, el ayuno Ayyamul Bidh, aumentar el istighfar, leer el Corán y mantener la conducta verbal y conductual.

Una de las oraciones que se suelen recitar en el mes de Rajab es:

«Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya’bana wa ballighna Ramadhan», que significa: «Oh Dios, bendícenos en los meses de Rajab y Sha’ban, y llévanos al mes de Ramadán».

Según él, esta oración es una expresión de esperanza de que el pueblo recibirá las bendiciones de la edad, la salud y la preparación espiritual para llevar a cabo el culto del Ramadán.

Al aumentar las buenas obras desde el mes de Rajab, se espera que los musulmanes puedan desarrollar una disciplina de adoración más madura y una preparación espiritual, para que puedan pasar el Ramadán con una mejor calidad de adoración.