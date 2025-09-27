Meryl Streep se reúne con Devil Wears Prada Inspiration Anna Wintour

Divas colisionó en el show de la Semana de la Moda Dolce & Gabbana Milan el 27 de septiembre, como Meryl StreepRevivir a su personaje Miranda Priestly de 2006 «El diablo se lleva prada«, Se reunió con el editor de Vogue de la vida real Anna Wintour entre bastidores. Wintour, quien se desempeñó como editor de moda principal de Vogue desde 1988 hasta 2025, fue la supuesta inspiración para el sacerdote despiadado, pero impecablemente elegante de Streep, que dirige la Runra de la revista de moda ficticia en la película.

Ambos vistiendo sus icónicas gafas de sol oscuras en el evento interior, la pareja compartió un abrazo y una risa en el backstage. Un video publicado en Shows de Instagram de Vogue Los dos hombros frotando, poniéndose al día, y Streep, claramente rompiendo el personaje, admitiendo: «Este es mi primer desfile de moda». El video también muestra a Wintour charlando con la coprotagonista de Streep, Stanley Tucci, quien interpretó al corresponsal de moda Nigel Kipling en la película de 2006, y Simone Ashley, quien aparecerá junto a Streep y Tucci en «»El diablo viste prada 2«El año que viene.

«The Devil Wears Prada 2» será una secuela directa de la película original. Además de Streep, Tucci y Ashley, la película verá los retornos de Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton, Tibor Feldman como Irv Ravitz y Tracie Thoms como Lily. Kennith Bragah se une al elenco como el esposo de Priestly junto con sus compañeros recién llegados de la franquicia Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak y Pauline Chalamet. David Frankel y Aline Brosh McKenna regresan como directora y guionista, respectivamente. 20th Century Studios lanzará la película en mayo de 2026, casi veinte años después del lanzamiento del original.

Streep, Tucci y Ashley se sentaron uno al lado del otro en la primera fila en el desfile de la colección primavera 2026 de la primavera del evento, cada uno de los pies a la cabeza en Dolce & Gabbana. Streep llevaba una gabardina de vinilo de la colección de pasarela SS25, con una camisa Lamé Animalier, pantalones delgados, un cinturón de estampado de leopardo, un embrague marlene de piel sintética con estampado de leopardo y bombas verdes. Tucci lucía un traje de lana de un solo pecho deconstruido con una camisa de algodón negro y un fulte de gasa de leopardo, mientras que Ashley llevaba un corsé de tul con tazas de satén y detalles de satén de benado sobre un falda de malla de cristal de las carreras de cuero FW24-25, una colección de culetas al estilo de corsé satinado con el logotipo DG y la bomba de patente de cuero. Llevaba un bolso de cuero negro míricamente. Los tres pusieron a los comportamientos serios de sus personajes expertos en la moda durante la duración del programa.