Merrit Wever de ‘Severance’ gana Emmy para la actriz invitada en drama

Merritt Wever ha ganado el Emmy para la actriz invitada en drama para Appletv+S «Ruptura. «

Esta temporada, su personaje se revela como la esposa de Outie Dylan, Gretchen. Ella visita el innie de su esposo en el trabajo en varias ocasiones durante la segunda temporada.

Wever es dos veces actor ganador del Emmy y mejor conocido por su trabajo televisivo en series aclamadas como «Enfermera Jackie», «Godless» e «Increíble».

A mitad de camino del sábado, «The Studio» fue el mejor ganador con cinco asentimientos, incluido el actor invitado en una serie de comedia para Bryan Cranston. Julianne Nicholson ganó por la actriz invitada en una comedia para «Hacks» de HBO Max.

La presentadora Maya Rudolph abrió el espectáculo del sábado con un agradecimiento a los artesanos y miembros de la tripulación que dominan las categorías de artes creativas. «Este es lo real Emmys«, Dijo Rudolph.» Este es el Emmy para las personas que hacen que toda la magia suceda «.

«Severance» de Apple TV+dominó el Emmy Derby de este año con 27 asentimientos, mientras que la comedia de primer año de Apple «The Studio» encabezó la carrera de comedia con 23. «The Penguin» de HBO dominó el campo de la serie limitada con 24.

En la categoría de personaje de Voicever/Short Form Performer, Julie Andrews consiguió una nominación para su trabajo en la serie de Netflix «Bridgerton» como The Voice of Lady Penelope. La ganadora del año pasado, Maya Rudolph, obtuvo una nominación nuevamente por su trabajo como Connie the Hormone Monstress en «Big Mouth».

Mes pasado, La academia de televisión dio a conocer a los ganadores de los 77º Premios Emmy en sus categorías con juradas altamente especializadas, celebrando logros destacados en animación, vestuario, programación de medios emergente y diseño de movimiento.

Beyonce se llevó a casa al Emmy por disfraces sobresalientes para la programación de variedad, no ficción o realidad. La superestrella comparte crédito de diseño junto con Shiona Turini, con un extenso equipo creativo que da vida a la visión. «Arcane» de Netflix obtuvo dos honores, con Bruno Couchinho reconocido por el diseño de fondo en el episodio «The Dirt Under Your Nails» y Faustine Dumontier honrado por su arte de color en «El mensaje oculto dentro del patrón».

Los aspectos más destacados de las dos ceremonias de premios Creative Arts Emmy se emitirán el 13 de septiembre a las 8 pm PT en FXX.