‘Merrily We Roll Along’ protagoniza el musical filmado



Ha pasado un momento desde la reposición de “Felizmente avanzamos” cerró (en julio de 2024, para ser precisos), pero las estrellas del éxito de Broadway no han olvidado una cosa: Jonathan Groff es una amenaza.

«Es el peor», enfatiza Lindsey Méndez. a cual Daniel Radcliffe está de acuerdo: «Si no fuera tan fantástico, sería una pesadilla».

Los dos se refieren al hábito frecuente de Groff de intentar hacer que sus compañeros de reparto se rompan mientras están en el escenario. Radcliffe recuerda específicamente momentos durante “escenas realmente duras y emocionales” cuando Groff aparecía en el escenario y le hacía una broma. «Fue una locura», continúa Radcliffe. «Haciéndome cosquillas fuera del escenario antes de que saliéramos. ¡Estoy escuchando una señal que tengo que intentar hacer!»

Al hablar con sus compañeros de reparto, Groff no puede evitar reírse. Ha pasado más de un año, pero el trío del éxito de Broadway siguen siendo, sí, viejos amigos. Aunque fue un famoso fracaso en su lanzamiento inicial en 1981, el programa ha ganado reconocimiento a lo largo de los años y encontró reivindicación al ganar tres premios Tony por la versión dirigida por Maria Friedman. Ahora Friedman ha llevado esa visión a las salas de cine, que se inauguran hoy, con una de las grabaciones profesionales más impresionantemente cinematográficas pero íntimas que jamás hayan aparecido en las pantallas.

El musical filmado le da al trío la oportunidad de reunirse, al menos para fines de prensa. El programa sigue las relaciones de amigos de sus personajes durante tres décadas, con escenas que se desarrollan en orden cronológico inverso. Groff interpreta a Franklin Shepard, un brillante compositor que se ha convertido en un productor de cine de gran éxito. Radcliffe interpreta a su socio creativo, el letrista y dramaturgo Charley Kringas, quien se queda atrás mientras su amigo se lanza hacia el éxito y encuentra un público menos profundo. Méndez interpreta a la crítica Mary Flynn, la amiga íntima que durante mucho tiempo ha albergado sentimientos por Frank.

«El éxito de la obra depende enteramente de la química de las estrellas, que fue evidente desde su primer encuentro. Aunque Groff y Méndez ya se conocían, ella bromea: «Nunca había oído hablar de Daniel Radcliffe». Pero añade: “Le forzamos la amistad. Y por suerte mordió”. Radcliffe estaba decidido a impresionar a sus nuevos amigos; recuerda estar en una cadena de mensajes de texto con ellos donde seguían enviándose videos de un lado a otro. “Creo que inicialmente comencé a tomar notas sobre sus videos”, admite Radcliffe riendo. “Pensé: ‘¡Tengo que recordar todo lo que dicen para poder responder a todos los puntos que han planteado!’”

Por eso el elenco está emocionado de que ahora la obra haya sido filmada para una película, donde se conservará y llegará a un público aún mayor. Groff admite que «cuando estábamos hablando de filmarlo inicialmente, fue para sentarme junto al VHS de ‘Into the Woods’ y ‘Sunday in the Park With George’ que crecí viendo». Pero lo que Friedman logró “superó todas nuestras expectativas”.

Filmada en el transcurso de tres presentaciones (se capturaron imágenes adicionales un día antes de un espectáculo), Friedman se refirió a ella como «Merrily, Close Up». Radcliffe dice: «Creo que estaba muy entusiasmada con la perspectiva de entrar allí y ver los detalles que probablemente te perderías si estuvieras en la parte trasera de la casa». Groff añade: «Es como un híbrido entre un espectáculo teatral y una película. Y nunca hubiera imaginado que tendría tantos matices y sería tan especial en ese sentido. Es totalmente único. Creo que se destaca por sí solo como una obra de arte».

En cuanto a cualquier cambio manifiesto con respecto al espectáculo de Broadway, en realidad solo hay uno. El primer rodaje ocurrió el día después de los premios Tony 2024, donde Groff y Radcliffe se llevaron los premios a casa y la obra ganó el premio a la mejor reposición. “Hicimos el programa al que estábamos acostumbrados y las cámaras estaban allí”, revela Méndez. Groff menciona que su personaje en el programa ganó un premio Tony y la audiencia se volvió completamente loca. “Durante unos 10 minutos”, revela Méndez. Radcliff se ríe: «En ese momento el espectáculo se detuvo por completo. Así que hubo que recortarlo».