Merle Haggard Doc de Ethan Hawke

Si viera el documental de «música country» de 16 horas de Ken Burns cuando salió en 2019, es posible que haya deseado que cada leyenda cuya vida flimó demasiado rápido pueda obtener su propia ruptura, pero Merle Haggard Sobre todo. El cantante y compositor, que murió en 2014, podría usar francamente un poco de ayuda en el frente de la inmortalidad, especialmente si existe el peligro de que la novedad «Okie From Muskogee» se convierta en la única melodía por la que ha recordado … un destino que podría ser un poco peor que la eliminación cultural total.

Afortunadamente, descubrió que el benefactor póstumo que necesitaba en Ethan Hawkecuyo «Carretera 99: Un álbum doble «se demoró a la derecha y luego algo, aunque si eres un fanático de color azul, puedes pensar que incluso un tiempo de ejecución de más de tres horas no es suficiente. Lanzado en el Festival de cine de Telluride«Highway 99» tiene un ritmo encantador y tranquilo, como una de las canciones de tren de su sujeto, inspirada en los días en que Haggard era un verdadero saltador de carga.

Hawke mantiene la energía y el interés de la película de dos partes superando el intermedio y más allá (sí, hay un reloj de tiempo de espera de estilo «brutalista» real para decirle cuándo volver a su asiento), al interconectar todas las imágenes de archivo con actuaciones de aproximadamente 30 luces principales de los mundos de la contemporánea Americana y el país, desde Norah Jones hasta Jason Isbell. Estas canciones de portada acústica sirven como paradas de capítulo dulce, y con suerte, el título de la película eventualmente se convertirá en literal con un álbum de banda sonora.

Dejando a un lado todos estos intérpretes invitados de celebridades, sigue siendo el magnetismo de Haggard esa razón principal para invertir tanto tiempo en una película. Puede ser una medida de cuán carismático era y es que no solo uno sino dos de sus ex esposas se unieron a su banda, The Strangers, después de intervalos de divorcio decentes. Eso es carisma. O, claro, un cheque de pago. O tal vez sus ex sintieron lo que el público entendía: el atractivo de un poeta laureado que vive para entretener, pero no es tímido por usar su corazón herido en la manga.

La película comienza con Hawke narrando y conduciendo por el campo nativo de Bakersfield de Haggard en el viejo auto de su padre, hablando de cómo creció desarrollando un amor por «The Hag» a través de la ósmosis de las cintas del tablero. El miedo natural en estos momentos iniciales puede ser que el famoso director hará tanto sobre su propio viaje como el de su sujeto, pero Hawke resulta tener un sentido bastante sólido de cuánto volver a la imagen. De todos modos, todas esas tomas de conducción de Bakersfield tienen un propósito cinematográfico: la mayoría de las entrevistas más reveladoras de Haggard fueron solo de audio, y debe tener algo en la pantalla mientras la leyenda tardía está inesperadamente su corazón a algún antiguo entrevistador.

Las menciones del padre de Hawke no son completamente incidentales para el plato principal aquí. «Highway 99» es en parte una historia de la luminosidad de la muerte de Haggard de la muerte de su propio padre a los 9 años, algo de lo que era bastante sincero en memorias y entrevistas sobre llevar como una herida que ni el tiempo ni el amor podían sanar. Mamá intentó, como dice la canción, pero el joven Merle actuó al convertirse en un delincuente juvenil bastante dedicado desde la época de esa muerte hasta los 20 años, constantemente dentro y fuera de las cárceles u otras instalaciones donde las palizas se convirtieron en una forma de vida. Quién sabe si esto contaba como imprimir la leyenda, pero se ve a Haggard confirmando la información que escapó de 17 instituciones antes de tener 21 años.

«Me han pateado la mierda, y me sorprende mi propia integridad, que no odio a la gente», se escucha decir la estrella. Y cuanto más aprendas sobre ese rudo temprano, que incluía estar en la audiencia en San Quentin cuando Johnny Cash hizo su icónico concierto allí, cuanto más extraño parece que Haggard se presenta como un alma verdaderamente tierna hasta el final (suponiendo que permites que los corazones tiernos se vuelvan descuidados o bruscos con una sucesión de cinco esposas).

Haggard podría haber explotado su pasado «forajido» por todo lo que valía una vez que se convirtió en un experto en palabras y recogedor, pero como la película deja en claro, estaba avergonzado de dejar que cualquiera descubriera lo que se habría entendido como una buena marca en la actualidad. Finalmente, fue Cash, quien lo tenía en su programa de televisión de finales de los años 60, quien lo sacó como un ex convicto, asegurándole que estaría bien. Pero incluso entonces, Haggard no explotó su pasado mal. Él es el tipo que tituló una canción y un álbum «I Take Mucho de orgullo por lo que soy», pero también el compañero que cantó «A veces me odio y desearía poder gritar» (en una de sus canciones más conmovedoras y de gran gusto, «A veces sueño»). Hawke señala que Haggard no estaba exactamente solo entre los hombres estadounidenses de su generación al ser impulsados ​​por los polos gemelos de orgullo y vergüenza.

Hay cosas divertidas en el doctor, como Dolly Parton diciéndole a Hawke sobre el momento en que llamó en medio de la noche para profesar su enorme amor por ella (que encontró una forma educada de cepillarse, tal como la imagina que ella lo hacía). O Rosanne Cash hablando sobre la fascinación de Haggard en la vida con los extraterrestres, como se expresó en su afición por el programa de radio de conspiración «Coast to Coast» (que una vez hizo una llamada de cuatro horas, extraída aquí).

Pero la película tiene cuidado de concentrarse tanto en su arte y todas las complicaciones que implicaban. Como los fanáticos saben bien, Haggard se desvió de su himno innovador y aparentemente liberal de amor interracial, «Irma Jackson», a la aparentemente conservadora «Okie From Muskogee» y «Fightin ‘Side of Me», y luego volver a hacer una de sus últimas declaraciones musicales una especie de canción de campaña para Hillary Clinton «, Pongamos una mujer a cargo». ¿Una contradicción para caminar, como lo presentaría Kris Kristofferson? ¿O solo alguien cuyo color favorito es el morado profundo?

Aunque gran parte del mejor material es solo de audio, Hawke logró obtener la entrevista completa que Haggard le dio a Burns en 2014. (Rosanne Cash explica que lo hizo a instancias a instancias, en un momento en que ella cree que él sabía que pronto moriría y quiso hacerle un favor. Al final de su vida, todavía estaba aprendiendo a enorgullecerse mucho de quién era. Hawke, por su parte, puede tomar algunos para finalmente darle a un héroe una inmortalización de pantalla tan sincera, trinchera y muy larga y remunerada.