Meriah Carnival en Monas, el presidente Prabowo también celebró con la gente

Yakarta, Viva -La atmósfera del área de Silang Monas, Central Yakarta, el domingo por la noche (8/17/2025) se llenó del entusiasmo de miles de residentes que asistieron al Partido Popular después del 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia. Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto también estuvo presente con el vicepresidente Gibran Rakabuming y el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi.

El presidente llegó alrededor de las 19.30 WIB. Inmediatamente se sentaron en el escenario principal para ver la procesión acogedora al lanzamiento de procesiones de carnaval.

El evento se volvió aún más animado cuando la cantante Yura Yunita actuó con una orquesta, entretuvo al jefe de estado e invitó a los invitados.



El ambiente del 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia en el Palacio de Merdeka Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Prabowo luego observó el desfile de docenas de modificaciones que representan varios ministerios e instituciones. La mayoría en forma de camiones de tonelaje pesado decorados en una etapa de creación.

El Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Kemendikdasmen), por ejemplo, presenta un camión educativo matizado. Parece que los estudiantes en uniformes de la escuela primaria y de secundaria con el tema de la educación de calidad para todos «bajo el liderazgo de Abdul Mu’ti.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior (Kemendagri) presenta camiones de bomberos como un símbolo del papel del gobierno para mantener la seguridad pública.

Varios miembros del gabinete rojo y blanco también participaron en el carnaval, incluido el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, y el viceministro de comunicación y Anggara Raka digital, que abordó vehículos de la ciudad.

Al margen del evento, el presidente parecía mezclarse con la comunidad. Saludó a los niños, incluso abrazando y llevando a algunos de ellos.

Antes de salir de la ubicación, Prabowo se había puesto de pie del techo abierto del auto presidencial Maung Limousine. Desde allí saludó a las personas que vitorearon.

Este carnaval es el cierre de la larga serie de conmemoración del 80 aniversario de la independencia indonesia. Desde la mañana, la agenda comenzó con los segundos de la Proclamación en el Palacio de Merdeka, luego continuó con una ceremonia para reducir la bandera de la tarde, a la fiesta del pueblo por la noche. (ENTRE)

El desfile en sí tomó la ruta desde el área de Southwest Cross Monas hasta el área de Sudirman -Thamrin, que se convirtió en el centro de la celebración del pueblo en la ciudad capital.