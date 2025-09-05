Mercy BJ Habibie, quien fue comprado, aún no se le había pagado a Ridwan Kamil fue confiscado por el KPK

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) está buscando la mejor solución para recuperación de activos o recuperación de pérdidas financieras estatales después de obtener información de que un vehículo de cuatro ruedas o un automóvil Mercedes-Benz 280 SL que ha sido confiscado por las instituciones anti-años del ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil Resultó que no había sido comprado en su totalidad.

«Porque de la información obtenida por el investigador de que el pago por los activos no se ha pagado, por lo que más tarde tampoco habrá obstáculos si la subasta se realiza, actualmente los investigadores aún exploran la posición de la evidencia para obtener la mejor solución para optimizar la recuperación de activos para el país», dijo el viernes el portavoz de KPK Budi Prasetyo cuando confirmó en Jakarta, viernes.

Ridwan Kamil después de someterse a una prueba de ADN en la Policía de Investigación Criminal

Mientras tanto, Budi explicó que si las partes relevantes querían devolver el automóvil en nombre del tercer presidente de la República de Indonesia BJ Habibie, por ejemplo, Ilham Akbar Habibie, que era su hijo o familia, entonces la persona interesada debía asistir a la subasta de KPK.

«El mecanismo es generalmente así», explicó.

Sin embargo, dijo, actualmente el automóvil todavía estaba confiscado por el KPK con respecto al presunto caso de corrupción de proyectos de adquisición publicitaria en los Bancos de Desarrollo Regional de Java y Banten (BJB) para el período 2021-2023, y esperaba la decisión del panel de jueces con respecto a su estado en el futuro.

«Si el panel de jueces decide que el panel de jueces se incautan para el estado, entonces el automóvil puede llevarse a cabo una subasta u otros mecanismos, para que pueda convertirse en rupias para ingresar al ciclo financiero estatal», dijo.

En el caso, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el año del caso sirvieron como siguiente, a saber, el presidente presidente del Bank BJB Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Jefe de la División Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones.

Luego, el 10 de marzo de 2025, el KPK buscó en la casa de Ridwan Kamil relacionada con la investigación de presuntos casos de corrupción en el banco de BJB, y también confiscó motos al automóvil desde la búsqueda.

Hasta el viernes 5 de septiembre, se registró que el KPK no había llamado a Ridwan Kamil después de la búsqueda. (Hormiga)