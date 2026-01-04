Merciless Goal Party, Malut United venció al PSBS Biak por 6-2

VIVA – Malut United mostrando su clase como un serio retador en la cima de la BRI Super League 2025/2026. Jugando ante el público en el estadio Gelora Kie Raha de Ternate, el domingo 4 de enero de 2026, Laskar Kie Raha se dio un festín de goles con una aplastante victoria por 6-2 sobre PSBS Ambos.

Desde el primer minuto, Malut United tomó inmediatamente la iniciativa de atacar y puso difícil al PSBS Biak salir de la presión. Este dominio finalmente se tradujo en el primer gol en el minuto 16. Gustavo Franca quien aprovechó con éxito la negligencia de la zaga visitante.

La ventaja del Malut United se iba alejando antes del descanso. Yakob Sayuri completó una clara colaboración entre Yance Sayuri y Tyronne del Pino en el minuto 40, haciendo que los locales cerraran la primera mitad con una ventaja de 2-0.

Al entrar en la segunda mitad, Malut United no relajó el ritmo del juego. Tyronne del Pino consiguió su nombre en el marcador en el minuto 51 tras recibir una madura asistencia de David da Silva. Sólo cinco minutos después, llegó el turno de David da Silva para marcar el cuarto gol del Malut United tras superar en un mano a mano al portero del PSBS Biak, Kadu.

El PSBS Biak tuvo tiempo de reaccionar y reducir distancias en el minuto 69. Yanus Putra realizó una impresionante acción individual desde el centro del campo antes de disparar un potente zurdazo desde el borde del área que el portero del Malut United no pudo bloquear. El marcador cambió a 4-1.

Sin embargo, la respuesta del Malut United volvió a demostrar la madurez del equipo. En el minuto 77, Ciro Alves ejecutó con éxito un penalti tras una infracción en el área restringida del PSBS Biak, cambiando el marcador a 5-1.

El PSBS Biak anotó otro gol de consolación gracias a Heri Susanto en el minuto 80, reduciendo la posición a 5-2. Sin embargo, la fiesta del gol local la cerró por completo Frets Butuan en el minuto 90+2 tras aprovechar un pase de David da Silva. El marcador final de 6-2 confirmó el dominio del Malut United en el partido.

Esta gran victoria confirmó la posición de Malut United en el tercer lugar de la clasificación con una colección de 34 puntos en 16 partidos, igualando el total de puntos de Persib Bandung, que cayó a la cuarta posición y tiene previsto visitar la sede de Persik Kediri el lunes 5 de enero de 2026 por la noche.