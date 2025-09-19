Merch Clayton Kershaw La Dodgers: Jersey oficial de la tienda, coleccionables

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Dodgers de Los Ángeles El lanzador Clayton Kershaw hace su aparición final de la temporada regular esta noche, después de anunciar que se retirará al final de la actual Temporada de 2025 MLB.

Kershaw llega al montículo a las 7:10 pm PT esta noche, mientras los LA se enfrentan a los Gigantes de San Francisco en vivo desde el Dodgers Stadium.

Puedes ver el juego de los Dodgers vs. Giants Apple TV+ Como parte del «Friday Night de la transmisión Béisbol«Alineación. Inicie sesión en su cuenta en la aplicación Apple TV o Tome esta prueba gratuita Para transmitir en vivo el último juego de los Dodgers de Kershaw en línea gratis en tv.apple.com.

También puede ver el juego Dodgers vs. Giants esta noche a través de MLB Network, que está disponible como parte de Directv y Fubo paquetes de transmisión. Tanto DirectV como Fubo tener pruebas gratuitas que puedes usar para ver el juego de los Dodgers en línea gratis sin cable.

Kershaw ha pasado toda su carrera de la MLB con los Dodgers desde su debut como novato en 2008. El nativo de Texas se convirtió en tres veces ganador del premio Cy Young y una 11 veces All Star. Lo más memorable, llevó a los Dodgers a un Título de la Serie Mundial en 2020 – y el equipo está en disputa para volver a hacer la postemporada este año.

Si los Dodgers llegan a los playoffs, este puede no ser el último que vemos de Kershaw todavía, ya que se espera que comience en los juegos de postemporada. Por ahora, los fanáticos pueden apoyar a Kershaw desde su casa cuando ven el juego de los Dodgers esta noche y también pueden recoger algo de merchandising Kershaw en línea. Sitios como Fanáticos y ENFOCAR Tener ropa oficial de Clayton Kershaw, equipo y accesorios disponibles para comprar ahora. Muchas de las piezas se venden rápidamente a medida que los fanáticos y los seguidores se apresuran a recoger lo que seguramente se convertirá en una mercancía y valioso coleccionable.

Camiseta oficial Clayton Kershaw Los Angeles Dodgers Nike Home Réplica Jersey Obtenga la camiseta oficial de los Dodgers de Kershaw en los colores blancos en el hogar o en un color azul. Hay múltiples tamaños disponibles para adultos y jóvenes. Este es un lanzamiento oficialmente licenciado de Nike y la MLB.

Edición limitada Clayton Kershaw Los Angeles Dodgers Nike City Connect Limited Jugador Jersey Este Jersey Nike presenta detalles de estilo confeti sobre un fondo de crema, con el número 22 de Kershaw renderizado en un color de dos tonos en la parte posterior. Parte de la colección «Move to Zero» de Nike, esta camiseta unisex está hecha de manera sostenible con al menos el 75% de contenido reciclado.

Vender rápido Clayton Kershaw Los Ángeles Dodgers Nike Nombre y número Número El nombre y el número de Kershaw también están disponibles en esta camiseta azul real, que se almacena en tamaños pequeños a 4xl. Sin embargo, recomendamos agregar al carrito pronto, ya que los tamaños se están agotando.

También considerar Camiseta Clayton Kershaw Amazon también tiene elegantes camisetas de Kershaw disponibles como parte de la sección Merch On Demand del sitio. Elija entre tamaños pequeños a 4t.

Rey ponchado Camiseta Clayton Kershaw CK Strike Kershaw ponchó a su bateador número 3,000 en julio, convirtiéndose en el cuarto zurdo en la historia de la MLB en unirse al club de 3,000 golpes. Celebre su logro con esta camiseta «CK».

Moneda coleccionable Clayton Kershaw Highland Mint 3000 ° COIN SILLEOUT Silver Plate Coin También puede conmemorar la ocasión con esta moneda plateada, que lleva el nombre de Kershaw y la fecha en que se unió al club de 3.000. La moneda está numerada y viene en una vitrina. $ 39.99

Compre ahora en Fanatics

Tarjeta oficial 2025 topps ahora tarjeta de béisbol Clayton Kershaw El hito de ponches de Kershaw también se conmemora con una tarjeta oficial de béisbol Topps, que puede comprar ahora en Amazon.

Pre-pedido ahora Clayton Kershaw Los Angeles Dodgers lideró a Neon Bighead Bobblehead Este Kershaw Bobblehead de edición súper limitada presenta al lanzador de los Dodgers que posa sobre una base de neón iluminada. Como Foco dice en su sitio web, «desde ponches hasta luces brillantes, Kershaw siempre entrega». Solo 225 bobbleheads se pusieron a disposición como parte de este lanzamiento.

Leer biografía Clayton Kershaw: La historia inspiradora de uno de los lanzadores de estrellas de béisbol Y puede leer en Kershaw a través de esta biografía no oficial, que se lanzó en 2021. Diseñado para adolescentes pero realmente adecuado para todas las edades, este libro está disponible en múltiples formatos, desde rústica hasta Kindle.

Como la descripción del libro dice: «Cuando hablamos sobre los mejores lanzadores de la generación de hoy, no podemos pasar por la lista sin poner a Clayton Kershaw cerca o en la parte superior de la lista. La superestrella de Los Angeles Dodgers ha dominado en el montículo y ya logró hitos que solo algunos de los mejores lanzadores del juego han logrado».