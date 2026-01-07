Mercedes-Benz pondrá fin a la era EQS y presentará una nueva serie

VIVA – Mercedes-Benz ha anunciado que dejará de producir el EQS, el sedán eléctrico insignia que ha sido durante mucho tiempo un símbolo de las ambiciones de la compañía en el segmento del automóvil. lujoso electricidad.

Como sustituto, Mercedes prepara la Clase S generación lo último en versión eléctrica, lo que marca un importante cambio de estrategia para afrontar la tendencia global de electrificación en el mercado de automóviles premium.



Mercedes-Benz EQS Edición Uno

Desde su lanzamiento, EQS se ha caracterizado por ofrecer tecnología Lo último que destaca, desde la gran capacidad de la batería para que pueda recorrer largas distancias hasta el sofisticado sistema de infoentretenimiento y las últimas funciones semiautónomas. Sin embargo, aunque fue innovador, EQS no logró alcanzar los objetivos de ventas esperados.

Muchos clientes de gama alta consideran que el diseño es demasiado futurista y controvertido, muy lejos de la imagen elegante y conservadora que ha sido sinónimo de la Clase S. Esto hace que Mercedes revise su enfoque hacia los vehículos eléctricos de clase premium.

Para la próxima generación, Mercedes decidió que la Clase S vendría en versión eléctrica, sustituyendo al EQS. Esta estrategia permite a la compañía unificar su identidad de automóvil de lujo, con versiones eléctricas y de combustión interna que conservan el familiar nombre Clase S.

Se espera que el diseño exterior del nuevo coche siga siendo similar al del Clase S convencional, para que los clientes puedan experimentar una estética más familiar, aunque la plataforma técnica es diferente entre las versiones eléctrica y de gasolina.

Se espera que este enfoque haga coche electrico más aceptable para los consumidores tradicionales, sin dejar de ofrecer un rendimiento y una eficiencia mejorados gracias a la última tecnología eléctrica.

Si bien los detalles oficiales sobre la Clase S eléctrica aún son limitados, se pueden esperar algunas cosas. Es probable que este automóvil utilice una batería de última generación, que es más liviana y eficiente, con un kilometraje más competitivo que el EQS.

Se espera que el desarrollo de una motocicleta eléctrica proporcione una aceleración suave y potencia suficiente para competir en el segmento de los sedanes de lujo.

Además, el interior del vehículo seguirá presentando una lujosa cabina con materiales de alta calidad, un sofisticado sistema de entretenimiento y modernas funciones de seguridad. El lanzamiento estimado de este coche se sitúa a finales de esta década, junto con el cambio de generación del Clase S en su conjunto.