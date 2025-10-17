Mercado laboral lento, esta es la causa

Jacarta – Mercado laboral en el Reino Unido vuelve a mostrar signos de desaceleración significativa. A pesar de que el número de trabajadores mayores de 65 años ha alcanzado cifras récord, los datos oficiales muestran que las oportunidades de empleo se están reduciendo, con una disminución del número de vacantes y un aumento de la tasa de empleo. desempleo.

Este es un punto destacado para el gobierno y los actores económicos que están monitoreando la recuperación del mercado laboral pospandemia.

Lanzando desde Noticias del cieloEl viernes 17 de octubre de 2025, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) señaló que durante el período de tres meses hasta septiembre de 2025, hubo una disminución de 9.000 puestos vacantes. La disminución marca el 39º período consecutivo en el que el número de vacantes ha disminuido.

Esto indica una presión continua sobre el mercado laboral. No sólo eso, la tasa de desempleo también aumentó al 4,8 por ciento desde el 4,7 por ciento del mes anterior. Este aumento estuvo influenciado principalmente por los trabajadores jóvenes, aunque el número de trabajadores de edad avanzada siguió siendo elevado.

Los economistas habían predicho previamente que no habría cambios significativos en la tasa de desempleo, por lo que la cifra del 4,8 por ciento fue una sorpresa. Esta cifra es la más alta desde el período de tres meses hasta mayo de 2021, cuando Inglaterra todavía estaba bloqueada debido a la pandemia de COVID-19.

La ONS también recordó que se debe tener cuidado al interpretar los cambios mensuales en los datos de desempleo y vacantes de empleo, dadas las posibles limitaciones en la confiabilidad de los datos.

Esta desaceleración del mercado laboral se debe en gran medida al aumento de los costes laborales para las empresas. Las mayores contribuciones al seguro nacional para los empleadores y los aumentos del salario mínimo encarecen la contratación de personal.

Además, el crecimiento anual de los salarios en el sector privado disminuyó al 4,4 por ciento, la cifra más baja en casi cuatro años. En contraste, el crecimiento salarial en el sector público en realidad aumentó al 6 por ciento, en parte porque algunos aumentos salariales se dieron antes que el año pasado.

No obstante, los salarios semanales promedio aumentaron más de lo que esperaban los economistas, un 5 por ciento, y fueron revisados ​​al alza con respecto a la estimación del mes anterior de un 4,8 por ciento.

Esta revisión tiene consecuencias para la pensión estatal, que probablemente aumentará un 4,8 por ciento el próximo mes de abril. Bajo el sistema de triple bloqueo, las pensiones aumentan anualmente basándose en la inflación más alta de septiembre, el salario semanal promedio (período mayo-julio), o 2,5 por ciento.