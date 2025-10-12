Mercado interno inundado de durián malayo ilegal y la RPD pide una supervisión más estricta

Jacarta – El miembro de la Comisión VI de la RPD, Ahmad Labib, destacó la amplia circulación durián ilegal origen Malasia que entran en Indonesia por las rutas de Batam, Riau y Yakarta.

«Cada día se registra la entrada ilegal de cientos de durian koli a nuestro mercado. Esta práctica es muy perjudicial agricultor locales y amenazan la sostenibilidad de sus negocios. «Las mercancías que llegan son 100 por ciento ilegales», dijo Ahmad Labib en su declaración en Yakarta, el domingo 12 de octubre de 2025.

Labib lo reveló después de recibir informes de varios agricultores locales de durián sobre las prácticas de contrabando llevadas a cabo por varios comerciantes. Reveló que cada día al menos 10 toneladas de durián ilegal entran en territorio indonesio sin permiso oficial.

Durian monti de Semarang. Foto : tvOne/Teguh Joko Sutrisno.

Se sospecha que uno de los contrabandistas importa rutinariamente entre 1 y 2 toneladas de durián ilegal cada día a la zona de Yakarta a través de la ruta de Batam y Riau. Labib enfatizó que las acciones de estos importadores ilegales han creado una competencia malsana y alterado la estabilidad de los precios locales del durián en varias regiones.

Dijo que el caso ilegal del durián era sólo una de las muchas formas de delitos económicos cometidos por importadores deshonestos en Indonesia. mercado interno.

«Este durian ilegal se suma a la larga lista de muchos bienes o productos ilegales que ingresan a Indonesia, que van desde ropa, productos electrónicos y otros productos hortícolas. Indonesia se ha convertido verdaderamente en un paraíso para los importadores traviesos que dañan el sistema económico nacional», subrayó.

Ahmad Labib añadió que prácticas de contrabando como ésta no sólo perjudican a los agricultores y las pequeñas empresas, sino que también tienen el potencial de reducir la confianza del público en la gobernanza del comercio nacional. Por ello, subrayó que una prioridad común debe ser una acción firme contra los jugadores que importan ilegalmente.

«Hemos presentado informes sobre los perpetradores, números de contacto y canales de distribución al Ministerio de Comercio para su seguimiento. Queremos que perpetradores como este sean completamente erradicados de raíz», dijo Labib.

También lo animó supervisión Los canales de distribución se han reforzado utilizando enfoques de tecnología digital y colaboración entre agencias, con el fin de cerrar las brechas que han sido explotadas por los actores del contrabando.