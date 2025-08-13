Berlín Mercado de cine europeo y Frontières, el mercado de coproducción de género internacional organizado por Canadá Festival de cine de fantasíase están asociando para organizar un EFM Frontières Focus, un escaparate de cinco títulos de género que se celebrarán durante la EFM del próximo febrero.

Las películas de género elegibles para la selección pueden variar desde thrillers psicológicos hasta terror, ciencia ficción, fantasía. y formas híbridas. Los títulos presentados serán en trabajos en progreso o en producción. Con el objetivo de conectar los trabajos de género destacado con agentes de ventas, distribuidores y programadores del festival o finanzas de finalización segura, «Esta plataforma está comprometida con nociones desafiantes de género y detectar la fuerza creativa detrás de él», destacando «La profundidad, la gama y el arte del cine del género», el cine del género «, el cine», el cine «, el cine del género». Festival de Cine de Berlín anunciado el miércoles.

El director o productor de un título presentará su trabajo directamente a una audiencia de la industria y luego seleccionará clips de la película. Los eventos exclusivos de redes adaptados a la comunidad de género complementarán el programa, «Brindar oportunidades únicas para los negocios y la colaboración en un entorno centrado y dinámico», agregó el Festival de Cine de Berlín.

«El cine de género está disfrutando de un notable aumento en la creatividad y la visibilidad, atrayendo voces creativas líderes, talentos principales y presupuestos más grandes, y EFM Frontières Focus lo colocará firmemente en el centro de atención», dijo Tanja Meissner, directora de Berlinale Pro. «Esta emocionante colaboración abrirá nuevas oportunidades para creadores, productores y profesionales de la industria, y es una extensión natural de nuestro compromiso compartido con la audaz narración e innovación en el cine», dijo Meissner.

«Annick Mahnert y su equipo han defendido constantemente el trabajo atrevido y visionario, curando proyectos que empujan los límites. Su perspectiva única ha enriquecido el mercado global de géneros con historias tan originales como poderosas. Estamos realmente contentos de tenerlos a bordo para este nuevo capítulo».

«Frontières está entusiasmado de asociarse con el mercado cinematográfico europeo (EFM) sobre esta nueva iniciativa, creando un espacio dinámico para películas en producción y postproducción para encontrar oportunidades de ventas y distribución. Estamos orgullosos de llevar nuestra perspectiva de género a uno de los mercados más influyentes de la industria», agregó Mahnert.

Frontières ya ejecuta una plataforma de Frontières de Cannes muy exitosa y un mercado de coproducción de Frontières a fines de julio a fines de julio en Montreal, en paralelo al Festival de Cine de Fantasia. Ambos sirven al testimonio del crecimiento del género, ya que cada vez es más adoptado por la comunidad cinematográfica de todo el mundo, y

Eso se puede ver incluso en el Locarno de Suiza, tradicionalmente un bastión de películas de Arthouse donde las reconocidas ex compañías de ventas de Arthouse se están moviendo cada vez más en piezas de género o thriller de acción. Al mismo tiempo, los directores emergentes están reteniendo la complejidad del concepto y la referencia social de las películas de arte, pero explorándolas a través de la fantasía o los contextos distópicos.

En Locarno, en un panel Keynote de alta potencia en el Stepin del 7 de agosto, cuyos oradores también incluyeron el Stuart Ford y Element Pictures ‘de Element Pictures’, la directora del festival de Berlín, Tricia Tuttle un abismo que se ha ampliado cada año cada año.

El enfoque de Frontières de EFM se parece a un movimiento que puede cerrar este abismo, ya que el género cada vez más escala en presupuestos y ambiciones artísticas y una aceptación más amplia de la audiencia.