Menú MBG ajustado a la sabiduría local

Yakarta, Viva – El programa gratuito de comidas nutritivas (Mbg) continúa ofreciendo resultados tangibles en la mejora de la nutrición y la salud de los niños indonesios. El jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana, enfatizó que el programa es un pilar vital en la configuración de una generación saludable para el futuro.

Leer también: Prabowo afirma que el programa MBG ha producido 290 mil empleos



Según Dadan, el éxito de MBG no solo se ve en el número de beneficiarios, sino también en los cambios en los hábitos alimenticios y la salud entre los niños en varias regiones. Señaló que los resultados positivos han comenzado a surgir desde la implementación del programa.

Hizo esta declaración durante el foro Merdeka Barat 9 (FMB9) Discusión Tema «Un plato de comidas nutritivas gratuitas, un millón de esperanzas» el jueves (14 de agosto de 2025). «Comenzamos con un objetivo de 500 unidades de implementación de nutrición (SPG), pero hoy el número ha aumentado más de diez veces», dijo.

Leer también: Presidente del programa MPR: MBG no es solo alimentarse, sino una gran inversión



«Alhamdulillah, el impacto se siente directamente en las escuelas. Los niños son más entusiastas, las tasas de asistencia han aumentado y su salud muestra mejoras», agregó Dadan.

Explicó que los estándares nutricionales de MBG están equilibrados (30 por ciento de proteínas, 40 por ciento de carbohidratos y 30 por ciento de fibra) basadas en las necesidades calóricas de los niños. Los menús también se adaptan a la sabiduría local y los gustos de los niños en cada región.

Leer también: El gobernador de Java Central Setop MBG en Sragen después de cientos de estudiantes de envenenamiento



«En Sukabumi, por ejemplo, a los niños les encanta la carne de res. En Banten, el bagre es su favorito. De esta manera, los niños comen felizmente y la comida no se desperdicia», explicó.

Los datos de campo muestran que la asistencia de los estudiantes ha aumentado del 70 por ciento al 95 por ciento desde que se implementó MBG. La investigación en un SPG durante un año también mostró un mejor peso corporal y una disminución en los casos de desnutrición.

«Este es un proceso a largo plazo, pero los signos de éxito ya son visibles. También involucraremos a instituciones independientes para una evaluación integral», dijo Dadan.

BGN también ha establecido estrategias de distribución dividiendo áreas en zonas de aglomeración y regiones subdesarrolladas, fronterizas y exteriores (3T). Actualmente, de 5,305 SPG activos, miles de beneficiarios aún están experimentando verificación.

Concluyendo sus comentarios, Dadan enfatizó que MBG no se trata solo de nutrición sino también de impulsar la economía local. «No se trata solo de alimentar a los niños, sino también para garantizar que nuestros agricultores prosperen, nuestros pescadores tienen un mercado y nuestro suministro de alimentos es seguro», dijo.