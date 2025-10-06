Mente no fomento la divulgación de información para la confianza pública

VIVA – Industria de la industria minera indonesia ID de mente confirma su compromiso de fortalecer el gobierno corporativo al hacer una apertura información Como la base principal.

Para la identificación mental, la apertura no es solo una obligación de informes, sino una estrategia importante para construir confianza públicaFortalecer la responsabilidad y asegurarse de que todas las actividades operativas funcionen de manera transparente y responsable.

El Secretario Corporativo Mind Id, el hombre principal, explicó que la divulgación de información se aplica de manera integral, que van desde la divulgación del desempeño financiero y operativo periódico, informes integrados de sostenibilidad, hasta el acceso en tiempo real a la seguridad y los datos de emisiones ocupacionales para las partes interesadas.

Esto también se busca continuando fortaleciendo los beneficios de la calidad de la información para un desarrollo comunitario superior y poderoso.

«Estamos comprometidos a esforzarnos para que cada iniciativa estratégica de ID mental pueda evaluarse de manera objetiva y transparente, para poder crear certeza y apoyo de los responsables políticos y la comunidad», dijo el hombre.

Como prueba de práctica de apertura, todos los miembros del grupo publican rutinariamente estados financieros e informes de sostenibilidad que presentan métricas clave como ingresos, ganancias, seguridad ocupacional e intensidad de emisiones.

Como informar los ingresos y los resultados operativos que pueden ser verificados por el público. Esta información abierta ayuda a la comunidad a evaluar la consistencia del desempeño y los beneficios que se han generado a partir de proyectos posteriores.

Mind ID también continúa fortaleciendo los canales de comunicación con las partes interesadas a través de publicaciones periódicas, seminarios web, participación en foros internacionales, al mecanismo de quejas/comentarios que responden como parte de una gobernanza responsable.

Estos pasos ayudan a reducir la asimetría de información entre las empresas y el público y los ministerios, minimizando así el riesgo de reputación y operación.

Este compromiso con la transparencia también se refleja en el aumento del acceso público al canal oficial de información de identificación mental, tanto los sitios web como las redes sociales.

Mind ID también tiene un canal de divulgación de información pública que acomoda cada capa de la sociedad que van desde los medios de comunicación, los académicos hasta el público para poder acceder y solicitar diversa información pública en la identificación mental y todos los miembros.

En cuanto a otros canales que funcionan para fortalecer la gobernanza y mantener la integridad de la Compañía, a saber, OpenMind, que es una herramienta de denuncia para informar violaciones como el abuso de autoridad, conflictos de intereses y fraude y ClearMind, que maneja específicamente los informes de gratificación en el entorno de identificación de la mente.