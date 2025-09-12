Mensajes positivos para amigos y jóvenes

Yakarta, Viva – Mundo música Indonesia regresó a la llegada de una nueva cara llena de entusiasmo. Joanne Nakeisha, adolescente Ceria nació en julio de 2012, ahora se ingresó oficialmente a la industria de la música a través de su primer sencillo titulado «Paseando».

Ha pasado mucho tiempo cerrar a Joanne al mundo del arte, pero esta es la primera vez que se aventuró a presentar una obra que realmente lo representa. Para Joanne, a Esto no es solo debut, sino también un mensaje sincero para sus compañeros.

«Quiero que todos los niños de mi edad tengan confianza, me atrevan a soñar y siguen siendo optimistas a pesar de muchos desafíos. A través de esta canción quiero decir: ¡Vamos más seguros!» dijo Joanne con entusiasmo.

El significado de la canción «va seguro»

La canción refleja el espíritu de celebrar el día con alegría, gratitud y optimismo. Templo abierto tardío: “Buenos días, en el mundo, qué tan alegres son ustedes

Buenos días, prepáreme para dar la bienvenida a un hermoso día

Mira a los pájaros cantando con el sol de la mañana, nunca más. «

Joanne invita a la generación más joven a ver el mundo con gafas positivas. Esta canción también enfatiza el significado de la unión y la importancia de diseñar el futuro con amigos:

«Camina con mi amigo, planifica el futuro

El soleado se expande, el fin de todo lo que Dios me ha dado y estoy listo para intervenir más definitivamente «

A través de una letra simple que son fáciles de recordar, «Pase Stars» se convierte en una invitación para seguir siendo optimista, seguro y respetar la amistad en cada paso de la vida.

Música fresca e inspiradora

Lanzado el 12 de septiembre de 2025, esta canción estaba llena de un arreglo pop alegre y fresco, producido por Jerricoev adecuado para ser un himno adolescente hoy. Joanne cree que la música puede ser el mejor amigo, especialmente en la adolescencia llena de cambios y la búsqueda de identidad.

Ahora, «Stepping seguro» está disponible en todas las plataformas de música digital. Con la energía joven que es infecciosa, Joanne está lista para inspirar a la nueva generación a crecer más segura, respetar la amistad y se atreve a avanzar hacia el futuro.