Mensaje motivacional de George Kittle a los 49ers después de que se revelara su lesión

El 49ers de San Francisco superó una serie de lesiones para vencer al Águilas de Filadelfia 23-19 como visitante en la ronda de comodines en Lincoln Financial Field. Desafortunadamente, el juego se sumó a sus problemas de lesiones, ya que George Kittle sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles.

Las cámaras de FOX Sports mostraron a Kittle siendo sacado del campo en un carrito. El juego por juego de ESPN mostró que se lastimó en un pase corto de Brock Purdy a principios del segundo cuarto, con los Eagles liderando 13-7 en ese momento.

Incluso sin su ala cerrada estrella, los 49ers se recuperaron para llevarse la victoria. Después de la victoria, Kyle Juszczyk de los Niners reveló el mensaje que Kittle les envió durante el medio tiempo para motivar al equipo a derrotar a los Eagles.

«Perder a George es diferente», dijo Juszczyk a los periodistas después del partido (h/t KNBR). «Ese es el corazón y el alma de nuestro equipo. Aporta mucha energía y [he is such] un jugador increíble. Entonces eso definitivamente duele mucho. Pero incluso cuando estaba deprimido, seguía siendo positivo.

«Llegué en el entretiempo, él estaba sonriendo y dijo: «Aún no estoy muerto, hombre. Volveré. Ve a ganar. Eso significó mucho. Los muchachos continuaron dando un paso al frente y encontrando maneras, incluso nosotros perdimos a nuestros mejores jugadores. E hicimos lo suficiente para conseguir la victoria».

Mike Macdonald de los Seahawks comenta sobre la lesión de George Kittle

Antes del enfrentamiento de la ronda divisional entre los 49ers y los Halcones Marinos de SeattleEl entrenador en jefe Mike Macdonald habló con el NFL en NBC, compartiendo sus pensamientos sobre la devastadora lesión de Kittle.

«Sé que son un rival de división y todo eso, pero fue una gran victoria». Macdonald le dijo a Maria Taylor de NBC Sports en FaceTime. «Quiero decir, fue una actuación realmente valiente. Odio que le pase lo mismo a George Kittle. Es un gran jugador». [and a] gran competidor.

“Le tenemos mucho respeto y [it] Realmente te enferma que eso le haya pasado. Pero regresar y recuperarse y hacer esas jugadas tarde como lo hicieron, fue una victoria realmente impresionante”.

Además, el receptor de los 49ers, Jauan Jennings, quien lanzó un pase de touchdown en una jugada engañosa, habló sobre la fortaleza mental del equipo para superar la lesión de Kittle.

«Creo que demuestra la resistencia de este equipo durante todo el año». Jennings le dijo a Mike Garafolo de NFL Network. «Eso es con lo que hemos estado lidiando, lesiones, el próximo hombre. Y creo que este equipo simplemente vivimos de eso».

Richard Sherman no se detiene ante los 49ers

Incluso fuera de casa y sin Kittle, los 49ers tenían todos los motivos para luchar contra los actuales campeones del Super Bowl. En cambio, lucharon y demostraron su resistencia, logrando la victoria.

Luego de la victoria de San Francisco sobre los Eagles, el ex esquinero de los 49ers, Richard Sherman, compartió su visión sincera sobre el desempeño del equipo y señaló que Filadelfia tenía a todos sus titulares en el campo.

“Las Eagles jugaron con casi todos sus titulares disponibles del día 1” Sherman escribió en X el 11 de enero.. «Los 49ers llegaron sin muchos de sus titulares, y continúan encontrando la manera. ¡Gran actuación de la defensiva de los 49ers! El impacto de Eric Kendricks se sintió durante todo el juego, ¡pero nunca más que en la última jugada! Los veteranos se sienten durante todo el juego. ¡Tacleadas sólidas y aplomo!».