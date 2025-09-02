Mensaje del Ministro de Relaciones Exteriores Sugión para subordinados en servicio en el extranjero: ¡priorizando la seguridad!

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores) RI, Sugión pidió a todos los empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores que estaban en servicio en el extranjero que priorizaran la seguridad personal.

Esto fue revelado por el ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono después diplomático Diplomático de Indonesia, Zetro Leonardo Purba (40) Delicado disparo gente desconocida en cinco, Perú.

«En cualquier momento, los hermanos siguen haciendo que los factores de seguridad sean lo principal para llevar a cabo nuestros deberes y responsabilidades con la nación y la nación», dijo Sugión en una descripción de video el martes 2 de septiembre de 2025.

Según los informes, el diplomático de la embajada indonesia en Lima, Perú, Zetro Leonardo Purba, fue asesinado a tiros

Por otro lado, también expresó su profunda tristeza por la muerte de Zetro Leonardo.

Sugión enfatizó que se había comunicado con la familia del difunto Zetro y la embajada indonesia en Perú. Entregó un mensaje a la familia para que permanezca firme y duro en enfrentar el desastre.

«También hemos realizado conversaciones por teléfono, a la esposa del difunto y también al embajador en Lima. Transmitimos el dolor tan profundo», dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono.

Sugión también ha coordinado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y los oficiales de policía de Perú para investigar la muerte de Zetro Leonardo. Le pidió a la embajada indonesia en Perú que supervisara la muerte de Zetro Leonardo hasta el final.

«Hemos transmitido al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la policía allí para poder investigar este caso a fondo», dijo.

Para obtener información, un diplomático de Indonesia, Zetro Leonardo Purba (40) se convirtió en víctima de un tiroteo brutal en Perú. El trágico evento ocurrió en el distrito de Lince, Kota Lima, el lunes 1 de septiembre de 2025, hora local.

Reportando desde Infobae, la policía dijo que el tiroteo tuvo lugar frente al edificio de apartamentos donde vivía la víctima, en Jalan César Vallejo.

Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Relaciones Exteriores) Sugión condensando la muerte de los diplomáticos en la Embajada de Indonesia

Leonardo, que acababa de regresar de la oficina, fue detenido por dos hombres desconocidos que vinieron usando una motocicleta. Sin decir mucho, los perpetradores dispararon tres tiros a la víctima, uno de ellos golpeó la cabeza.

La víctima fue llevada a la Clínica Javier Prado, pero su vida no fue ayudada por las lesiones graves experimentadas. Mientras tanto, la esposa que esperó en la entrada del apartamento sobrevivió al ataque, a pesar de tener que presenciar el trágico momento de primera mano. En la actualidad, él y sus dos hijos están bajo protección policial.