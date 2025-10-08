Mensaje del Ministro de Finanzas Purbaya a Anggito Abimanyu, ahora jefe del LPS

Jacarta – Anggito Abimanyu designado oficialmente como nuevo Presidente del Consejo de Comisionados de Instituciones de Ahorro (LPS), en sustitución de Purbaya Yudhi Sadewa quien actualmente es Ministro de Finanzas de la República de Indonesia.

Por delante de Sertijab Jefe de LPS Recientemente, Purbaya transmitió un mensaje al nuevo presidente de LPS de que debe ser más creativo y comprender mejor las condiciones bancarias actuales en el país.

«Sí, sean creativos, informen como están, accedan correctamente a las condiciones bancarias», dijo Purbaya en la oficina de LPS en Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Recordó que los instrumentos desarrollados en LPS para monitorear las condiciones bancarias estaban más avanzados que en otros lugares dentro del ámbito del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero (KSSK).

«Esto debe seguir desarrollándose en el futuro, para que los empleados sigan siendo diligentes en la investigación y busquen nuevos avances para ver cuál es el estado de nuestro sistema bancario», dijo Purbaya.

Continuó los desafíos para el titular de la LPS en el futuro, uno de los cuales es la presencia del Programa de Garantía de Políticas en 2028.

«El desafío del LPS pronto será el programa de garantía de políticas para 2028, verdad. Tenemos que seguir viendo cómo son las condiciones bancarias. Por lo general, a veces llegan un poco tarde, se ven. Pero espero que en el futuro sea más rápido que antes», dijo Purbaya.

Purbaya ve que Anggito Abimanyu es una figura importante en el campo económico, por lo que se espera que en el futuro pueda desempeñar fácilmente sus funciones como presidente de LPS.

«Él ya es bastante mayor, por lo que no debería ser demasiado difícil cumplir con sus deberes en LPS. Y yo también estoy en KSSK. Así que él será libre por sí solo. Yo también soy de allí», dijo Purbaya.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, inauguró y prestó juramento a los miembros de la Junta de Comisionados de la LPS para el período 2025-2030 en el Palacio de Estado el 8 de octubre de 2025, tras ser elegido y confirmado en la sesión plenaria de la RPD el 22 de septiembre de 2025.

Inauguración basada en el Decreto Presidencial Número 111/P de 2025 de la República de Indonesia sobre el nombramiento de miembros de la Junta de Comisionados (ADK) Junta de Ahorrocompuesto por:

1. Anggito Abimanyu, como presidente del Consejo de Comisionados de la LPS

2. Farid Azhar Nasution, vicepresidente del Consejo de Comisionados de la LPS