Mensaje del Ministro de Comunicaciones y Tecnología a los proveedores de servicios de Internet: bajar precios, mejorar la calidad

Jacarta – Ministro de Comunicaciones y Digital (Ministro de Comunicaciones y Tecnología) Meutya Hafid pregunte a los proveedores de servicios de Internet (PJI) puede proporcionar acceso a Internet asequible y de calidad para el pueblo indonesio, especialmente en áreas donde los servicios de Internet todavía tienen un costo relativamente alto.

Lea también: Meutya Hafid niega reglas IMEI similares a cambiar los nombres de los vehículos



«Pedimos al PJI que haga los máximos esfuerzos para proporcionar servicios de Internet baratos a la comunidad», dijo el martes 28 de octubre de 2025.

Según él, el gobierno considera que el PJI todavía fija precios elevados en varios sectores debido a la falta de competidores.

Lea también: Inaugurada escuela Garuda en Ambon, Ministro de Comunicaciones y Tecnología: este es uno de los programas de Prabowo



«No dejemos que porque allí no hay competidores, los aranceles se establezcan arbitrariamente», subrayó.

Meutya Hafid también dijo que el gobierno comprende que la construcción de infraestructura de conectividad requiere grandes inversiones y el PJI necesita ganancias para administrar un negocio, pero considera que los desafíos de inversión pueden superarse mediante medidas de colaboración.

Lea también: Ministro Meutya Hafid: 2.330 aldeas no tienen acceso a Internet



«Los altos costos son relativos. Los operadores deberían poder reducir los costos de varias maneras, incluida la cooperación y el intercambio de infraestructura», explicó el Ministro de Comunicaciones y Tecnología.

Además, Meutya dijo que los PJI, por supuesto, podrían hacer ajustes en las tarifas de los servicios, aunque esto debía explicarse de manera transparente a las comunidades afectadas para que, como usuarios del servicio, pudieran comprender las condiciones.

Por supuesto, la transparencia también debe ir acompañada de una calidad óptima del servicio para que el público pueda tener buena confianza en los PJI.

«Entiendo que la industria también está teniendo dificultades, pero veamos en qué zonas se puede aliviar. Si en otras zonas es necesario ajustar los precios, está bien, siempre que sea transparente», afirmó.

Además de la cuestión del precio, Meutya subrayó que la principal preocupación debe ser la protección de los derechos de los clientes. «No dejemos que cuando la red esté caída, a los clientes se les siga cobrando la tarifa completa. Eso no es justo», dijo.

Espera que el PJI de Indonesia pueda convertirse en socio del gobierno en la construcción de un ecosistema digital inclusivo y justo, donde personas de todos los ámbitos de la vida puedan seguir disfrutando de servicios de Internet a precios razonables y calidad garantizada.