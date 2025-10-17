Mensaje del inspector general Krisno a los miembros de la policía de Kerinci que recibieron premios de Kompolnas

Jambi, VIVA – El jefe de policía regional de Jambi, inspector general de policía, Krisno H. Siregar, dijo la importancia del espíritu de servicio y la autoevaluación en todos los niveles de la Policía Nacional. Según él, la crítica constructiva debe usarse como un látigo para fortalecer el profesionalismo.

Se dijo que se apreciaban los brillantes logros alcanzados por la policía de Kerinci en el evento. Comisionado de la Policía Nacional Premios 2025, luego de ser seleccionado como el Mejor Policía del Grupo B a nivel nacional.

«En el futuro, espero que más unidades destaquen sus logros y servicio mejor para público. «Que sea una forma de devoción sin fin», dijo, citado el viernes 17 de octubre de 2025.

Según él, este prestigioso premio es una prueba clara del compromiso del personal. Policía Regional de Jambi en presentar innovación y servicios públicos cada vez más humanos y profesionales.

«Este logro es una prueba clara del compromiso de la Policía Regional de Jambi y su personal, que continúan innovando, aumentando la confianza del público y haciendo una contribución real para hacer realidad una Policía de Precisión», dijo Krisno.

Enfatizó que este premio no es sólo un motivo de orgullo para la Policía de Kerinci, sino también una motivación para todas las unidades de trabajo de la Policía Regional de Jambi para continuar mejorando los servicios a la comunidad.

«Felicitaciones a la policía de Kerinci. Esperemos que este logro sea un estímulo para que otras policías y unidades de trabajo trabajen aún mejor», dijo.

Para su información, los Premios Kompolnas 2025 son un premio nacional otorgado a unidades policiales destacadas por su integridad, innovación y dedicación en la mejora de los servicios públicos y la gobernanza policial moderna y responsable.

El evento, que fue realizado por la Comisión Nacional de Policía, involucró a un jurado independiente de varios grupos, desde académicos, figuras de la comunidad, medios de comunicación, hasta el Comisionado Nacional de Policía. La evaluación se llevó a cabo de manera objetiva y alineada con los programas prioritarios nacionales para apoyar la realización de la Asta Cita del presidente Prabowo Subianto.