Mensaje del infierno, horror viral nessie juez listo para deambular en el cine de hoy

Yakarta, Viva – Films Films and Paw Pictures celebró una gala de estreno para Películas de terror Lo último, Mama: Message From Hell, en Epicentrum xxi Yakarta, recientemente. La película adaptada del famoso video del video viral de YouTube, Nessie Judge, está programada para aterrorizar a los espectadores en todos los teatros indonesios a partir de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025.

Dirigida por Azhar Kinoi Lubis, la película presenta el tenso terror experimentado por Putri, el personaje principal interpretado por Callista Arum. La historia comenzó cuando la princesa tuvo que enfrentar la repentina muerte de su madre, Mama Sari (Nova Eliza), un lector de tarot muy conocido. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Poco después del funeral, Putri recibió un mensaje de WhatsApp del número de su madre. Inicialmente consideró el mensaje por diversión. Sin embargo, los misteriosos mensajes en realidad abrieron el velo oscuro en la vida de la princesa y lo mostraron en varias escenas mágicas que nunca había visto previamente.

Con el tiempo, Putri comenzó a sentir el remitente del mensaje mirándola todos los días. Un susurro mágico también le dijo a Potri que continuara leyendo Tarot con una guía del mensaje de Whatsapp Mama. El misterio se está volviendo más grueso: ¿el mensaje realmente viene de Mama Sari para ayudar a Potri? ¿O el mensaje en realidad proviene del infierno que lo arrebatará en la oscuridad?

Poco a poco, Potri también logró descubrir los grandes secretos detrás de la capacidad de su madre, que pudo predecir el futuro con mucha precisión. También reveló los extraños eventos que constantemente perturbaban su vida desde que llegó el misterioso mensaje.

El estreno de la película asistió jugadores, incluidos Callista Arum, Nova Eliza, Raihan Khan, Hannah Al Rashid, Andy Rif, Naura Hakim, Sri Yatun, Rulli Fitrian, Grace Emmanuela, Dinda Hanarizky, a Rachel Mikhayla.

La creadora, Nessie Judge, que también interpretó en esta película, estuvo presente y saludó a sus fanáticos. En sus comentarios, Nessie admitió que estaba muy entusiasmado por dar la bienvenida a la proyección de esta película.

«¡Súper entusiasmo esta noche, espero que todos disfruten! No puedo soportar aquí sin el amor del Nerrorista y todos los equipos detrás de escena. Si te gusta la película, ayuda a compartir, ¡para que más personas puedan disfrutarlo!» dijo Nessie Judge.

También agregó que la versión de esta película dará un final de la historia diferente del video de YouTube.

«En el video de YouTube, no se cuenta el final, para que todos puedan interpretar. Ahora en esta película damos el final de la historia», continuó.

Mama Film: Message From Hell fue escrita por Lele Laila, el guionista detrás de exitosas películas de terror como Kkn en el pueblo de Dari (2022) y la fábrica de azúcar (2025). Para la banda sonora, esta película está sosteniendo a un talentoso joven cantante Efah Aaralyn que interpretó una canción llamada «Recuerde el mensaje de Mama».

Mama: Mensaje del infierno transmitido en todos los teatros indonesios a partir del miércoles 11 de septiembre de 2025.