Mensaje de Viral Prabowo en los teatros, Palace Call Call Things Commonplace

Yakarta, Viva – Ministro de Estado Secretario, Prasetyo hadi dijo, la detección de mensajes gubernamentales mediante el uso de medios públicos incluidos cinees algo natural siempre que cumpla con las disposiciones aplicables.

Leer también: Desde el Medio Oriente, Prabowo visitó inmediatamente a las víctimas de la inundación en Bali



Esto se dijo EstadersnegPara responder a la multitud de discusiones públicas sobre la detección de videos cortos que contienen programas de avance presidencial Prabowo Subianto en varios cines recientemente.

«Ciertamente, mientras no viole las reglas, no interfiera con la comodidad, la belleza, el uso de los medios públicos para transmitir un mensaje es ciertamente una cosa normal«Praseteto dijo en Yakarta, domingo 14 de septiembre de 2025.

Leer también: Reunión del presidente MBZ, Prabowo discutió la escalada geopolítica oriental del Medio Oriente



Se sabe que anteriormente el video viral que contenía imágenes de las actividades y la declaración de Prabowo, completa con datos de logros del programa, antes de que se llevara a cabo la proyección de la película principal en los cines.

Leer también: Más popular: el equipo nacional italiano está amenazado con la falla en la Copa Mundial, los partidarios del equipo nacional indonesio instaron a Prabowo



Los logros del programa entregado, por ejemplo, como la producción nacional de arroz nacional, que había alcanzado los 21.76 millones de toneladas hasta agosto de 2025.

Luego también hay una cuestión de operar 5.800 la Unidad de Servicio de Fulfacción de Nutrición (SPPG), así como el lanzamiento de 80,000 instituciones de las escuelas cooperativas de la aldea roja y blanca y 100 personas.

El video también mencionó el programa gratuito de alimentación nutritiva (MBG) que desde que se lanzó el 6 de enero de 2025 ha alcanzado los 20 millones de beneficiarios. Después de que termina el video, el cine de la película comienza como de costumbre.