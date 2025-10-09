Mensaje de Megawati a los cuadros del PDIP: Proteger a los trabajadores migrantes indonesios

Jacarta – Presidente General del PDI Perjuangan DPP (PDIP) Megawati Soekarnoputri destacó su compromiso con la protección Trabajadores inmigrantes indonesios (PMI) que reciben un trato injusto en el extranjero.

Megawati incluso estaba dispuesta a ir directamente a brindar protección a PMI. Uno de ellos fue el caso de PMI en Rusia, que manejó directamente para brindar protección a los ciudadanos indonesios.

Así lo dijo el Secretario General del PDIP del PPD, Hasto Kristiyanto, al inaugurar el taller de Estudios Críticos: Regulación, Servicios y Diplomacia para los Trabajadores Domésticos y Protección de los Trabajadores Migrantes Indonesios en la Escuela del Partido Lenteng Agung de manera híbrida, el jueves 9 de octubre de 2025.

«En cuanto a los frecuentes problemas que enfrentan los trabajadores migrantes indonesios, la señora Mega intervino de inmediato. El último ejemplo en Rusia, la señora Mega contactó directamente a la embajadora adjunta de Rusia en Indonesia, Veronika Novoselteva, con respecto a la repatriación de ciudadanos indonesios», dijo Hasto.

Hasto también dijo que Megawati también continúa enfatizando su compromiso con el aspecto de protección del PMI al presentar el Trabajo y Protección de los Trabajadores Migrantes Indonesios en la estructura del Partido para el período 2025-2030.

Además, dijo Hasto, el Quinto Presidente de la República de Indonesia también siguió insistiendo en que el mecanismo de repatriación del PMI debe implementarse rápidamente.

La razón es que la protección de PMI que enfrenta problemas no puede retrasarse durante el proceso de repatriación.

«La señora Megawati enfatizó que si hay un problema, el proceso de repatriación no debe retrasarse», explicó.

Hasto también transmitió el mensaje que Megawati siempre transmite a todos los cuadros del PDI-P en toda Indonesia y al Consejo de Liderazgo en el Extranjero (DPPN) que continúan implementando la ideología pancasila como guía para proteger a los trabajadores migrantes indonesios.

«Implementar la ideología Pancasila lo mejor posible para proteger a los trabajadores indonesios. Porque de acuerdo con la ideología Pancasila, en nuestra Constitución se establece y regula que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley y el gobierno», explicó Hasto transmitiendo el mensaje de Megawati.

Este taller también presentó una serie de especialistas, entre ellos, la Secretaria de la Dirección General de Desarrollo de la Colocación Laboral y Ampliación de Oportunidades Laborales del Ministerio de Mano de Obra, Eva Trisiana; el comisionado de Komnas HAM, Anis Hidayat; Presidenta del PDIP DPP para el Trabajo y la Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, Mercy Barends y representantes de organizaciones laborales.