Mensaje de Mardiono sobre el Día de la Independencia: Indonesia continúa creciendo

Yakarta, Viva – La comunidad celebra el momento de la felicidad en 17 Agosto 2025, a saber, conmemorando el 80 aniversario de la independencia indonesia.

En esa ocasión, el mensajero especial del presidente de seguridad alimentaria, Muhamad Mardiono Entregue un mensaje para que las personas puedan entusiasmarse con la celebración del 80 aniversario de la República de Indonesia.

Entonces, continuó, el pueblo indonesio tiene optimismo para dar la bienvenida a Indonesia Gold.

El enviado especial del Presidente de Seguridad Alimentaria, Muhamad Mardiono

«Que la gente sea feliz, siempre continúe entusiasmando con nosotros luchar contra el espíritu, para que más tarde Indonesia continúe creciendo, avanzando, para dar la bienvenida al año dorado, en 2045 que vendrá», dijo Mardiono en su declaración, lunes 18 de agosto de 2025.

Reveló, dada la tarea de Presidente Prabowo Subianto para ayudar a proporcionar 35 unidades de flota de camiones utilizadas para el momento de carnaval celebrado el 17 de agosto de 2025 por la noche.

Mardiono explicó que las unidades estaban incluso listas una semana antes de la celebración del 80 aniversario.

Docenas de camiones con varias decoraciones cruzadas frente a cientos de miles de residentes que empacaron el área de Monas hasta la rotonda de HI.

«Gracias a Dios, me han dado la oportunidad de la dirección del Presidente y Seskab, el teniente coronel Teddy Indra Wijaya, para sostener una flota de vehículos utilizada para los carnavales», dijo Mardiono.

«Todo se puede cumplir Alhamdulillah y el vehículo ha sido enviado antes del día para decorar», continuó.

Mardiono también dijo que estaba feliz de poder contribuir a la celebración del cumpleaños de la República esta vez. El espíritu de cooperación mutua, continuó Mardiono, parecía sentirse en las filas de la administración del presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

Para él, todas las fiestas en el gabinete rojo y blanco participaron en el éxito de la celebración.

«De hecho, en esta ocasión, nosotros, como funcionarios del gobierno, en este caso somos todas las filas del gabinete rojo y blanco, también entretienen a las personas en este partido, las fiestas de las personas», dijo.