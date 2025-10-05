Mensaje a Kevin Patullo: tira a AJ Brown la pelota

Getty

En algún momento, dejas de analizarlo. El Filadelfia Eagles son 4-0, pero no se parece, porque su mejor jugador está siendo tratado como un accesorio. Tienes un pura sangre y lo mantienes en el granero. Tirar. AJ Brown. El maldito. Pelota.

Lo básico: Eagles vs Broncos

Quién: Eagles (4-0, 2-0 en casa) vs. Broncos (2-2, 0-2 lejos)

Cuándo: domingo 1:00 pm ET

Dónde: Lincoln Financial Field, Filadelfia, PA.

TV: CBS

Apuesta: Águilas -3.5; Total: 44.5

Línea de dinero: Eagles: -220, Broncos +180



Deja que el perro grande coma

Desde AJ Brown Llegué a Filadelfia en 2022, el Águilas son 41-10 cuando juega. Esa no es una estadística que es una declaración.

Cuando Brown come, la ofensiva ruge. Cuando lo ignoran, sufre, se ve mecánico y casi puedes sentir la frustración que saleaba a través de los auriculares.

Hace dos temporadas, Brown se volvió nuclear: seis juegos consecutivos con más de 125 yardas, una racha de nadie en NFL La historia lo había hecho antes.

De la semana 3 a la semana 8 de 2023, publicó:

9 para 131 vs Tampa Bay

9 para 175 vs Washington

6 para 127 vs Ramas

7 para 131 vs Chorros

10 para 137 vs Miami

8 para 130 y 2 TD vs Washington

Eso es 49 atrapadas, 831 yardas y 5 touchdowns en seis juegos.

Así es como se ve el dominio cuando haces que tu alfa sea la prioridad, no una ocurrencia tardía.

Los depredadores del ápice necesitan cazar

A los chicos como AJ Brown No son atletas normales. Están conectados de manera diferente.

No juegan por equilibrio, o para puntajes de caja, o para asegurarse de que todos se vuelvan.

Juegan para dominar. Juegan para enterrar al tipo alineado de ellos y se aseguran de que el mundo lo sepa.

Ganar no es suficiente. Ganar mientras toma el alma de alguien es lo que los alimenta.

AJ Brown no quiere cardio. Quiere carnicería.

Puedes verlo cuando está encerrado, la línea lateral cobra vida, Jalen duele Se mantiene más alto, todo el equipo toma su ventaja.

Cuando es fantasma durante medio juego debido al ultra-conservadismo, su energía se evapora. No puedes fabricar ese jugo con pantallas de burbujas para Jahan Dotson.

Los otros depredadores comen bien

Puka Nacua | Ramas

42 capturas, 503 yardas, 2 TD a 4 juegos

Promediando 10.5 recepciones y 125.8 yardas por juego

Sean McVay no se disculpa por alimentar a su chico 14 veces por semana. Él construye su guión a su alrededor.

Ja’marrr Chase | Bengals

26 capturas, 264 yardas, 1 TD

16 objetivos y 14 recepciones para 165 yardas en el juego tres solo con un mariscal de campo de respaldo

Cuando Cincinnati necesita una chispa, no tienen una reunión del comité. Lanzan a Ja’marr hasta que alguien lo detiene, y nadie lo hace nunca.

¿Qué no obtiene Kevin Patullo?

Kevin Patullo coordina las obras ofensivas como un tipo que intenta proteger su perfil de LinkedIn, no ganar un Super Bowl.

Sus planes de juego parecen no tener un plan real.

Tiene una de las armas más peligrosas de la NFL en Brown, un receptor entre los cinco primeros con poder de los hombres adultos, y de alguna manera sigue marcando pases de swing y inmersiones gapas como si fuera alérgico al pase hacia adelante.

Esta no es la teoría de los abstactos. Es el NFL y cuando Su amplio recipiente parece una estatua griega con combustible para aviones para la sangre que nunca debería ir dos cuartos sin un objetivo.

Keyshawn Johnson lo dijo mejor en su libro hace 27 años y todavía se aguanta: tírame la maldita pelota.

No se trataba de ego. Se trataba de alimentar al alfa, por lo que el paquete caza correctamente.

Entrenado de manera conservadora

El Águilas no están rotos. Solo están siendo entrenados de manera demasiado conservadora. El récord es perfecto, pero falta la arrogancia. El NFL se trata de imponer su voluntad, no buena voluntad.

Los pájaros ¿El séptimo equipo 4-0 es

Pasamos por esta última temporada con el Jefe. Vamos a pasar por lo mismo con los actuales campeones de Super Bowl reinantes.

Los peores equipos 4-0 en cuatro juegos desde 1978

RANGO AÑO EQUIPO DVOA RANGO Resultado final 1 2003 AUTO -0.5% 14 11-5, perdido SB 2 1983 Dal 1.5% 13 12-4, WC perdido 3 2012 Ari 2.3% 13 5-11 4 2015 AUTO 3.6% 14 15-1, perdido SB 5 1979 CLE 4.9% 11 9-7 6 1982 ERA 5.4% 12 8-1, ganó SB 7 2025 FI 7.2% 12 – 8 2000 Mínimo 8.3% 12 11-5, CCG perdido 9 2013 Es 11.1% 8 12-4, CCG perdido 10 2006 INDIANA 11.2% 10 12-4, ganó SB

¿Notan algo sobre los equipos más débiles de 4-0? Cuatro de los nueve equipos anteriores llegaron al Super Bowl. Eso es lo que pasa con un comienzo de 4-0: te prepara para una temporada exitosa, incluso si tus estadísticas subyacentes aún no son geniales.

Como el 2024 Jefeel Águilas He ganado el beneficio de la duda con temporadas de éxito y el Trofeo Lombardi del año pasado. Sí, algo ha estado fuera de su ofensiva y defensa hasta ahora, pero se espera que el Águilas Vendrá eventualmente. Filadelfia ya ha abordado cuatro victorias contra un horario temprano difícil, y sus próximos oponentes en octubre son mucho más fáciles que sus oponentes de septiembre, incluidos dos juegos contra el novato Jaxson Dart Y el Malik Nabers-Free Gigantes.

ESPN Índice de energía de fútbol Todavía ocupa el cuarto lugar de los Eagles en la NFL. La simulación de playoffs de ESPN les da un 12.9% de posibilidades de ganar el Super Bowl, las mejores probabilidades en la NFC. El Águilas Debería estar bien a pesar de su «comienzo lento».

Predicción: Águilas 23, Broncos 16