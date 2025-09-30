Menpora reveló la discusión de Prabowo al conocer a Marc Márquez

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto enfatizó la importancia del desarrollo del turismo deportivo y el entrenamiento atleta National Al recibir el Campeonato Mundial de MotoGP, visite Marc Márquez junto con dos jóvenes corredores indonesios, Mario Aji y Veda Ega Pratama, en el Palacio Merdeka, Yakarta, el martes 30 de septiembre de 2025.

Durante la reunión, Prabowo dio dirección al Ministro de Jóvenes y Deportes Erick thohir agar Turismo deportivo Sigue mejorando, dado su amplio impacto en la economía nacional. Erick mencionó a Mandalika como un ejemplo concreto.

«Uno de ellos era de hecho uno Turismo deportivo debe aumentar porque el impacto no es solo para los deportes sino también economía. Podemos ver en la economía de Mandalika Now impactoEs casi 4.8 billones. Los boletos también casi se han ido. Esto es algo positivo «, dijo Erick Thohir.



El presidente Prabowo recibió la visita de Marc Márquez en el Palacio del Estado Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Además, Erick explicó que el presidente Prabowo ordenó a su personal prestar atención seria a los deportes superiores, al tiempo que alentaba a los atletas jóvenes a practicar o competir en el extranjero. Se espera que esto mejore su calidad y competitividad a nivel internacional.

«Pero tendremos que armonizar cómo el presidente quiere, el presidente también comenzará a ver los deportes superiores. Los deportes son superiores y también alentarán la cantidad de atletas a poder competir, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea. capacitación En el extranjero, como ellos capacitación-en Barcelona, ​​en España. Entonces, estas cosas que el presidente espera en el futuro «, explicó Erick.

No solo eso, el presidente Prabowo también destacó la importancia de las garantías de bienestar para los atletas y entrenador en el futuro.

«Y, por supuesto, el presidente también está contento con los fondos de pensiones que impulsaremos para atletas y entrenadores. Pero, por supuesto, este es un estudio y proceso en el futuro. Por lo tanto, es extraordinario», agregó Erick.

Además de discutir el desarrollo del turismo deportivo, Erick también tocó los desafíos que a menudo enfrentaban los corredores en el circuito de Mandalika. Según él, el circuito a menudo presenta sorpresas, tanto en forma de acciones espectaculares y riesgos que deben anticiparse.



El presidente Prabowo recibió la visita de Marc Márquez en el Palacio del Estado Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Y estoy seguro de que Mandalika fue transmitido por uno de los circuitos que conocí a Valentino Rossi también dijo que Mandalika era bueno, pero suficiente desafiante para los corredores. Así que sí, este es un segmento para los corredores», dijo.