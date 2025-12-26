Menpora Erick Thohir implementa la clasificación de atletas para objetivos de oro y regeneración

Jacarta – Ministerio de Juventud y Deportes (Ministerio de Juventud y Deportes) preparando un nuevo plan para enviar atletas indonesios a eventos internacionales de múltiples eventos. El esquema incluye una división de clases de atletas desde súper élite, élite hasta potencial, como parte de una estrategia nacional de desarrollo y regeneración a largo plazo.

Ministro de Juventud y Deportes (Ministro de Juventud y Deportes), Erick ThohirDijo que este patrón fue diseñado para que enviar atletas a eventos internacionales ya no fuera un proceso de prueba y error, sino que se basara en la calidad y en objetivos de logro claros.

«Nosotros en el Ministerio de Juventud y Deportes también estamos comenzando a planificar el envío de atletas en el futuro (a eventos de múltiples eventos). No sólo súper élite, élite y futuro, sí, no queremos decir que enviar a estos atletas es solo una prueba», dijo Erick Thohir en el podcast editorial ANTARA Sports en Yakarta, el martes.

Según Erick, a través de esta clasificación el Ministerio de Juventud y Deportes quiere seguir buscando medallas de oro en cada evento internacional, garantizando al mismo tiempo que el proceso de regeneración de los atletas se desarrolle de manera mensurable y sostenible en cada deporte.

«Así que debe haber regeneración, pero la idea es que no enviemos más atletas a probar. Enviamos a los mejores atletas y el objetivo es el oro», dijo Erick.

Agregó que este nuevo sistema también simplificará el proceso de envío del contingente rojiblanco a eventos internacionales porque se basa en una planificación de mediano y largo plazo.

Después de registrar un logro histórico al ganar 333 medallas, 91 de oro, 111 de plata y 131 de bronce, en los SEA Games de Tailandia 2025, el Ministerio de Juventud y Deportes comienza ahora a preparar a los mejores atletas para afrontar los Juegos Asiáticos de Nagoya 2026.

Con el logro del segundo lugar en los SEA Games de 2025 y el proceso de regeneración en curso, el Ministerio de Juventud y Deportes es optimista de que Indonesia podrá parecer competitiva y lograr los máximos resultados en los próximos Juegos Asiáticos.