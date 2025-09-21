Menpar de gente llena de gente, pidió un baño de agua de galón durante la visita, Prilly Latuconsina: Sra. Ministro …

Labu bajo, vivo – El público está acostumbrado a ver Prilly Latuconsina Mira dulce, tanto a través de la pantalla como en la vida diaria en las redes sociales. Pero esta vez, la actriz y el joven productor mostraron el otro lado: se atreve a ser abierto criticando al ministro de turismo Widiyanti putri wardhana abiertamente en el espacio digital.

Todo comenzó con una carga de la cuenta de Instagram @WakandAtalks lo que destaca el estilo de liderazgo del ministro. En la carga, una serie de comentarios de ciudadanos que acusan a Widiyanti no han entendido realmente el mundo del turismo, incluso más ocupado con una imagen personal que una gran estrategia para aumentar el número de turistas. Una de las historias que también se discutió ampliamente fue solicitar un agua de galón especial para bañarse durante una visita a Labuan Bajo. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En medio de la multitud, Prilly dejó un comentario que inmediatamente llamó la atención del público. Como una figura activa que promueve la belleza del archipiélago, sintió que era importante expresar su ansiedad.

«Sra. Ministra, ¿alguna vez ha sentido la emoción de la emoción del lago, el trekking forestal o el buceo con investigadores de coral?» escribió Prilly, citado el lunes 22 de septiembre de 2025.

Prilly no solo comenta sin base. Durante este tiempo, es diligente en explorar varios destinos turísticos, especialmente a través de actividades de buceo. Incluso logró obtener una licencia de apnea, el logro que las celebridades rara vez tienen porque tenían que pasar por una serie de pruebas físicas y mentales severas. Con la provisión de esa experiencia, quiere que los funcionarios estatales responsables en el sector turístico sientan de primera mano una experiencia similar.

«El problema es que el turismo no es solo una cuestión de datos e informes, sino una cuestión de gusto y experiencia. Saber el sabor de ser un viajero en su propio país, no solo una explicación en el podio y la promoción es solo una jerga», continuó Prilly en sus comentarios ahora virales.

Las reacciones públicas también varían, pero la mayoría brindan apoyo. Muchos internautas juegan el coraje de Prilly para expresar las opiniones como una forma de preocupación para el mundo del turismo. De hecho, algunos que bromeaban sugirieron que un día se le pidió que fuera el ministro de turismo porque se consideraba más para comprender la condición del campo.