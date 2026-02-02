Menos de Rp. 100 millones, así es como actualizarse a un coche nuevo y más espacioso

Yakarta, VIVA – Propio móvil Lo nuevo no siempre es sinónimo de costes elevados. Con una estrategia de intercambio, si tiene un vehículo antiguo, el propietario aún puede actualizarlo con fondos adicionales de menos de 100 millones de IDR.

Los automóviles que tienen alrededor de cinco años generalmente comienzan a parecer menos que ideales para las necesidades familiares. El espacio limitado en la cabina, las características de seguridad mínimas y los crecientes costos de mantenimiento son a menudo las razones principales.

Para usuarios de hatchback como Toyota Agya, Honda Brio o Daihatsu Ayla, cambiar a un coche familiar de siete plazas es un paso lógico. Con fondos adicionales de alrededor de 80-90 millones de IDR, los consumidores pueden apuntar al Daihatsu Xenia tipo R o al nuevo Toyota Avanza tipo E.

Los propietarios del Toyota Yaris de antigua generación también tienen oportunidades de actualización bastante interesantes. Según la búsqueda de VIVA Otomotif del lunes 2 de febrero de 2026, con una diferencia de presupuesto de alrededor de 70-80 millones de IDR, el nuevo Toyota Avanza tipo G ya ofrece una cabina más espaciosa y características de seguridad más completas.

Para los usuarios del Suzuki Baleno Hatchback, la opción de pasar al segmento de los monovolúmenes familiares está bastante abierta. El Suzuki Ertiga Hybrid es una opción popular con un presupuesto adicional cercano a los 100 millones de IDR, al tiempo que ofrece una mejor eficiencia de combustible.

Para los propietarios de SUV compactos como el Toyota Raize o el Daihatsu Rocky, actualizar a un SUV para siete pasajeros sigue siendo realista. Daihatsu Terios o Toyota Rush se pueden obtener con fondos adicionales de alrededor de 90-95 millones de IDR, dependiendo del estado del coche antiguo.

Los usuarios del Honda City Hatchback no tienen que abandonar su marca favorita cuando desean actualizar. Honda Mobilio podría ser una alternativa con una diferencia de precio relativamente pequeña pero ofrece una mayor capacidad de pasajeros.

Si quieres mantenerte en el segmento de los monovolúmenes pero con un toque diferente, también merece la pena considerar el Wuling Confero. El nuevo precio competitivo significa que los fondos adicionales del coche antiguo se mantienen por debajo de los 100 millones de IDR.

El impulso de compra influye en gran medida en la cantidad de fondos que es necesario preparar. Los programas de exhibición de automóviles y las promociones de intercambio en los concesionarios oficiales a menudo ofrecen importantes descuentos adicionales.