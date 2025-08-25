Menlu reveló el peso del peso de 8 embajadores indonesios recién inaugurados, especialmente en los Estados Unidos y las Naciones Unidas.

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores) Ri, Sugión Explique algunas de las tareas o tareas (PR) que deben ser atendidas por seis Embajador (Embajador) y dos representantes permanentes (WATAP) de la República de Indonesia para varios países amigables, incluso para Estados Unidos y Naciones Unidas (ONU) tanto en Ginebra como en Nueva York.

Leer también: Prabowo instala 8 embajadores indonesios, incluido el embajador indonesio en los Estados Unidos y las Naciones Unidas



Seis embajadores y dos representantes permanentes han servido oficialmente después de ser inaugurado por el presidente Prabowo en el Palacio del Estado, Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.



El momento de la inauguración del vicepresidente de la Corte Suprema para el embajador indonesio en un país amigable Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Leer también: Niega alguna vez negociado con Israel sobre la evacuación de Gaza, esta es la explicación del ministro de Asuntos Exteriores



«Por supuesto, para países como Estados Unidos, que ha sido lo suficientemente largo, creo que la tarea urgente es reconectarse, el término comunicación con los Estados Unidos», dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono, respondió a los periodistas en Yakarta el lunes.

Aparte de eso, del lado interno de la organización de la embajada de la República de Indonesia (KBRI) en Washington DC, Sugiono admitió que no estaba tan preocupado, porque la tarea había sido llevada a cabo por el interino AD (Kuai) o el embajador adjunto.

Leer también: Sugiono confirmó que sigue siendo un jabat del ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia y al mismo tiempo el Secretario General de Gerindra



«Creo que a pesar de que la vacante es bastante larga, pero está Kuai, el embajador adjunto, que trabajó, hasta ahora también involucrado en varias charlas y negociaciones», continuó el ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono.

Then, for the two permanent representatives of the Republic of Indonesia, namely Umar Hadi as a permanent representative of the Republic of Indonesia for the United Nations, other international organizations in New York, and International Authority (ISA), and Sidharto Reza Suryodipuro as the permanent representative of the Republic of Indonesia for the United Nations, the World Trade Organization (WTO) with the 80th UN General Assembly Session (Unga) in September 2025.

«Creo que el urgente para enfrentar a Unga en septiembre. Entonces, el trabajo que tenemos que abordar y manejar, otros, creo que ya que ya se transmitieron a través de los juramentos transmitidos por los embajadores (durante la ceremonia de inauguración y prestando el juramento de la oficina, ed.)», Dijo Sugión.



El presidente Prabowo Subianto instaló al embajador indonesio en varios países

In the State Palace, the six ambassadors who were also inaugurated by President Prabowo, namely Toffery Primada Soetikno as an amazing and powerful Ambassador of RI for Mexico and Belize, El Salvador, and Guatemala, then Dwisuryo Indroyo Soesilo as an extraordinary ambassador and full of full ruling for the United States, Andhika Chrisnayudhanto como un embajador extraordinario y madurado para Brasil, Abdul Kadir Jaelani como un embajador extraordinario y poderoso de la República de Indonesia a Alemania, Judha Nugraha como una increíble y poderosa embajadora de los Emiratos Árabes Unidos, Imam As’ari como una embajada extraordinaria y llena de Ri Ri para Ri Ri. (Hormiga)