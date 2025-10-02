Menkum Supratman Panjudan PPP Kubu Mardiono Management

Yakarta, Viva – Ministro de derecho (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas ha firmado un decreto (SK) de la gerencia PPP con PresidenteMuhamad Mardiono.

«Ayer por la mañana había firmado un decreto para ratificar la administración del Sr. Mardiono», dijo Supratman en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el jueves 2 de octubre de 2025.

Supratman explicó que el partido que primero registró los resultados del Congreso X fue Mardiono desde el martes 30 de septiembre de 2025.

Actor Ketum PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«Específicamente relacionado con PPP, el 30 de septiembre (septiembre), uno de los registros es el Sr. Mardiono», dijo.

Explicó que el Kemenkum verificó e investigación relacionadas con los archivos de acuerdo con el anuncio/arte registrado por el campamento de Mardiono. El archivo no cambia de los resultados de AD/Art de la conferencia IX.

«Luego, después de acceder al sistema de administración de entidades legales, realizamos investigaciones realizadas por amigos de la Dirección General de AHU, luego, después de una investigación basada en los artículos de asociación y presupuesto hospitalario, que utiliza los artículos de asociación y hogares del Congreso a IX, en Makassar y eso no ha cambiado», dijo.

Supratman declaró que la firma del decreto contra el campamento de Mardiono fue ratificado alrededor de las 10:00 WIB, el miércoles 1 de octubre de 2025 ayer. Mientras tanto, la fortaleza de Agus Suparmanto solo presentó documentos de gestión el miércoles por la tarde.

«Todavía no lo sé (la presentación de los resultados de la Conferencia del Campamento de Aguus Suparmanto). Porque nunca me he conocido. El punto es que el Decreto del Ministro de Derecho con respecto a la ratificación de la gestión de la Conferencia PPP que he firmado ayer alrededor de 10 u 11», dijo.

Para obtener información, Muhammad Mardiono afirmó haber sido elegido por la aclamación como presidente definitivo del período 2025-2030 en la décima conferencia PPP.

Presidente interino de PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Pero, por otro lado, los miembros del equipo de formación, así como el ex presidente del Consejo Asesor del PPP, Muhammad Romahurmuziy, o conocieron familiarmente a Rommy, enfatizó que el ex Ministro de Comercio, Agus Suparmanto, fue elegido presidente general de PPP para el período 2025-2030. También afirmó que Mardiono no era un presidente general electo.

La conferencia del partido con el logotipo de la imagen de Kaaba fue coloreada por el caos entre sus cuadros hasta la acción de lanzar sillas y peleas.