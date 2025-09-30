Menkum Supratman llamando al presidente de PPP según AD/Art será aprobado

Yakarta, Viva – Ministro de derecho Supratman Andi Agtas dijo que los resultados del Partido Nacional de Desarrollo (PPP) Lo que se ratificará es solo el campamento de acuerdo con los estatutos y los estatutos (AD/Art) de la fiesta.

«Quién coincide con que pasaremos», dijo Supratman en el complejo del Parlamento, Yakarta, el martes.

Según él, el Ministerio de Derecho definitivamente verificará la implementación de la Conferencia Nacional del Partido para la cual luego causa el dualismo. Sin embargo, enfatizó que el gobierno esperaba que los asuntos internos del partido se resuelvan bien.

Actor Ketum PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Tampoco ha verificado más con respecto al registro de los últimos resultados del PPP. Hasta ahora, se aseguró de no haber firmado ninguna decisión sobre PPP.

«Informes de la Dirección General de AHU, tal vez ya lo hay, pero no sé qué (fortaleza)», dijo.

Por otro lado, según él, el gobierno no interferirá en los asuntos de partidos, incluida la existencia de disturbios en la Conferencia Nacional del PPP.

«El gobierno no interfiere si el problema es (caos), el momento en que el gobierno interfiere. Nosotros, el gobierno, en realidad pensamos que los asuntos internos pueden resolverse bien», dijo.

Anteriormente, presidente interino de PPP Muhammad Mardiono afirmó haber sido elegido aclamación como el presidente definitivo del período 2025-2030 en el décimo Congreso del PPP.

Pero, por otro lado, los miembros del equipo de formación, así como el ex presidente del Consejo Asesor del PPP, Muhammad Romahurmuziy, llamaron a Rommy, enfatizó el ex ministro de comercio Agus Suparmanto Elegido como Presidente de PPP para el período 2025-2030. También afirmó que Mardiono no era un presidente general electo.

La conferencia del partido con el logotipo de la imagen de Kaaba fue coloreada por el caos entre sus cuadros hasta la acción de lanzar sillas y peleas. (Hormiga)