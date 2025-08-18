Menkum enfatiza la canción Indonesia Raya no golpeada por regalías: ya es un dominio público

Yakarta, Viva – Ministro de Derecho (Menkum), Supratman andi agtas enfatizar la canción Indonesia Raya no será golpeado por las reglas realeza porque ha sido excluido en la ley Derechos de autor.

Leer también: Dijo Nova Arianto después de que el equipo nacional U-17 indonesio no logró ganar la Copa de Independencia



Esto fue dicho por Supratman respondiendo a las noticias de las proyecciones de la canción nacional de Equipo nacional indonesio Cada partido en el estadio debe pagar regalías.

«No hay nada. Todas las personas que hablan de ello son personas que no leen leyes sobre derechos de autor. Debido a eso, ha sido un dominio público, especialmente Indonesia Raya», dijo Supratman a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

Leer también: Regalias polémicas de la canción ‘Tanah Airku’ En el equipo nacional indonesio, Erick Thohir se reunirá con la familia de la Sra. Sud



«Está claro que está excluido de la ley. Eso es real en la ley de derechos de autor. No es verdad (regalías de pago)», continuó.

Se sabe que la polémica de regalías de la canción de Indonesia Raya surgió después de una declaración del Instituto Nacional de Gestión Colectiva (LMKN).

Leer también: Más popular: la ex eliminación de Hilgers de Barcelona se congela, Persib es derrotado por Persijap y la palabra Ruben Amorim



El LMKN declaró que la nacionalidad de Indonesia Raya en el contexto de las actuaciones comerciales todavía tenía que pagar regalías a LMKN.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Fútbol All Indonesia (PSSI) Erick Thohir dijo que cumpliría con las disposiciones de la protección de los derechos de autor y el uso de canciones en el partido del equipo nacional indonesio.

Erick Thohir ha coordinado con el Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas discutió el uso de canciones en todos los partidos del equipo nacional de Indonesia, como las canciones nacionales ‘Indonesia Raya’ y ‘Tanah Airku’.

Según Erick, el paso confirmó el compromiso de la Federación de apoyar siempre las políticas gubernamentales relacionadas con la protección de los derechos de autor y el uso de canciones.

«En el estado, todo hay reglas. Al discutir con el Ministro de Derecho, enfatizo que PSSI apoya plenamente las políticas gubernamentales. También dijo que las canciones nacionales claramente se han convertido en un dominio público, por lo que ya no hay necesidad de debatirse», dijo Erick en Jakarta, lunes 18 de agosto de 2025.