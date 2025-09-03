Menkum dijo que el proyecto de ley de la división de activos sería más rápido si se convirtiera en la propuesta del DPR

Yakarta, Viva – Ministro de derecho (Menkum), Supratman andi agtas dijo que se reuniría con DPR RI para discutir Factura de la división de activos.

La reunión fue para determinar si el proyecto de ley de privación de activos sería la propuesta del gobierno o el parlamento.

«Más tarde hablaremos con el liderazgo de la DPR, ya sea que se trata de una propuesta para la iniciativa del gobierno o será una propuesta para la iniciativa del DPR», dijo Supratman a los periodistas en el Ministerio de Abogados, Yakarta, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Supratman cree que el proceso del proyecto de ley de agarre de activos será más rápido si se convierte en la iniciativa del DPR. También pidió esperar a Prolegnas 2026 o Prolegnas 2025 revisado.

«Si se trata de una propuesta para la iniciativa del DPR, me aseguro de que sea mucho más rápido», dijo.

Además, dijo que el gobierno estaba comprometido a aprobar inmediatamente el proyecto de ley de privación de activos.

«Y en segundo lugar, el DPR también ha expresado su disposición para discutir. Así que esto es solo cuestión de tiempo», dijo.

Anteriormente informó, se dijo que el presidente indonesio Prabowo Subianto prometió realizar discusiones inmediatamente relacionadas con el proyecto de ley (RUU) del acaparamiento de activos.

Prabowo reveló la promesa cuando se celebró una reunión con el liderazgo de los partidos políticos (partidos políticos), líderes interreligiosos y líderes laborales en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

«Prometió el primero, el proyecto de ley de acaparamiento de activos se discutió de inmediato», dijo el presidente Confederación de la Wea de todos los trabajadores de Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea en una conferencia de prensa.

Además del proyecto de ley para atrapar activos, Prabowo también prometió hacer un seguimiento de las demandas de los trabajadores, a saber, el proyecto de ley de mano de obra.

«Y también el proyecto de ley de trabajo solicitado por los trabajadores, pidió al orador del DPR que las partes discutieran de inmediato de inmediato, y acordó ser discutido de inmediato», dijo.