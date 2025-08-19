Menkum auditará LMK y LMKN Tekan Música de regalías de transparencia

Yakarta, Viva – Ministro de derecho (Menkum) Supratman Andi Agtas hará auditoría contra instituciones de gestión colectiva (LMK) y LMK nacional relacionado con la transparencia de pago realeza música.

Leer también: Menkum: La proyección de la canción en la boda no fue golpeada por regalías



Supratman dijo que el plan de implementación de auditoría se discutiría de antemano con el LMK y Lmknpara que la transparencia esté relacionada con los pagos de regalías de acuerdo con las demandas.

«Especialmente para las regalías, queremos recolectar LMKN y LMK.

Leer también: Menkum enfatiza la canción Indonesia Raya no golpeada por regalías: ya es un dominio público



Hizo hincapié en que la implementación de la auditoría no era buscar errores, sino determinar el sistema de recolección de regalías más apropiado.

Porque según él, las demandas públicas contra Música de realeza No está mal porque está relacionado con la transparencia del uso del sistema, especialmente con respecto a la cantidad de regalías recolectadas y el mecanismo de distribución.

Leer también: Regalias polémicas de la canción ‘Tanah Airku’ En el equipo nacional indonesio, Erick Thohir se reunirá con la familia de la Sra. Sud



«Bueno, por eso, solo un mecanismo de auditoría puede darnos una imagen como esa», dijo.

Por lo tanto, Supratman dijo que su partido reuniría a todas las partes para obtener aportes relacionados con la retirada de las regalías. Le pidió a LMKN que pudiera invitar a todos los actores comerciales a discutir esto.

«Pero lo que quiero enfatizar ese, no debería cargar especialmente las MIPYME. Ese es lo más importante», enfatizó Supratman.

Que se quejó de músicos

Anteriormente, varios músicos cuestionaron la transparencia de la gobernanza de regalías musicales por el Instituto de Gestión Colectiva (LMK) y el LMK nacional.

El cantante Ari Lasso Vent su decepción con el Instituto de Gestión Colectiva (LMK) de la música indonesia (WAMI), una de las instituciones de gestión colectiva (LMK) a cargo de la gestión y distribución de regalías de canciones.

ARI cuestionó la transparencia del cálculo de regalías que recibió, así como para resaltar el error al registrar el nombre del destinatario en el informe oficial. Porque, por el potencial de las regalías, decenas de millones de rupias, solo recibió alrededor de RP. 700 mil.

El ex vocalista de Dewa 19 consideró que la gerencia de Wami era muy mala y tenía el potencial de dañar el país y los músicos miembros. Incluso pidió instituciones estatales como BPK, KPK o investigación penal para realizar una inspección.

«Desde la primera vez … Wami es una broma … f^#n broma», escribió Ari a través de cargas en su cuenta personal de Instagram, citado el martes 12 de agosto de 2025.

Del mismo modo, el cantante y médico, Teuku Adifitrian o mejor conocido como Tompi, también estaba decepcionado con el sistema musical de gestión de regalías en Indonesia. También declaró la renuncia de la membresía de Wami.

«Entonces, como ayer le pedí a mi gerente @natalia_281 que saliera de la membresía de Wami», escribió Tompi, citado por Viva.

La decisión no fue así. Tompi afirmó haber tenido un sentido de decepción en el desempeño de LMK, especialmente relacionado con la transparencia y el sistema de distribución de regalías que se consideraba irrazonable. «La respuesta no es en el mismo sentido de mi sentido común y cuanto más aquí es más caótico», dijo.

La decepción hizo que Tompi tomara pasos extremos que rara vez son realizados por músicos profesionales. Él libera abiertamente a cualquiera para cantar sus canciones sin tener que pagarle regalías.