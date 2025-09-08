Menkop Ferry Juliántono Promise para la Ley Nacional de Cooperativa

Yakarta, Viva – Ministro de Cooperativas (Mencop), Ferry Juliántono Promete alentar inmediatamente la formación de leyes relacionadas con el sistema cooperativo nacional.

Leer también: Ferry Juliántono fue inaugurado oficialmente como Ministro de Cooperativas, reemplazando a Budi Arie



La ley dijo que el ferry reemplazaría la ley número 25 de 1992, lo que se consideró demasiado tiempo y necesitaba una mejora.

«Tan pronto como sea posible, daremos a luz a la Ley del Sistema Nacional de Cooperativo como una nueva ley para reemplazar el número hace 25 años», dijo Ferry a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Perfil de Ferry Juliando, el nuevo Menkop que reemplazó a Budi Arie



Además, el ferry también continuará inmediatamente el programa Cooperativa de pueblo rojo y blanco que es uno de los principales programas del gobierno de Prabowo-Gibran.

Anteriormente se informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, reemplazó oficialmente a Ferry Joko Juliando como ministro de cooperativas. Ferry reemplazó a Budi Arie Setiadi como ministro.

Leer también: Sri Mulyani permite oficialmente presupuesto presupuestario de RP. 16 billones para ser utilizado para financiar la cooperativa de la aldea roja y blanca



Esta inauguración estuvo de acuerdo con el decreto presidencial de la República de Indonesia número 86p de 2025 sobre el despido y el nombramiento del Ministro y Viceministro del Ministro del Estado del Gabinete Rojo y Blanco para 2024-2029.

Además, Prabowo lideró la lectura del juramento de oficina con el ferry Juliántono.

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus sellos por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigió la lectura del juramento del cargo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.