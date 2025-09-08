Menkop Ferry Juliántono Promise para la Ley Nacional de Cooperativa

Lunes 8 de septiembre de 2025 – 20:10 Wib
Yakarta, Viva – Ministro de Cooperativas (Mencop), Ferry Juliántono Promete alentar inmediatamente la formación de leyes relacionadas con el sistema cooperativo nacional.
Leer también:
Ferry Juliántono fue inaugurado oficialmente como Ministro de Cooperativas, reemplazando a Budi Arie
La ley dijo que el ferry reemplazaría la ley número 25 de 1992, lo que se consideró demasiado tiempo y necesitaba una mejora.
«Tan pronto como sea posible, daremos a luz a la Ley del Sistema Nacional de Cooperativo como una nueva ley para reemplazar el número hace 25 años», dijo Ferry a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.
Además, el ferry también continuará inmediatamente el programa Cooperativa de pueblo rojo y blanco que es uno de los principales programas del gobierno de Prabowo-Gibran.
Anteriormente se informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, reemplazó oficialmente a Ferry Joko Juliando como ministro de cooperativas. Ferry reemplazó a Budi Arie Setiadi como ministro.
Leer también:
Sri Mulyani permite oficialmente presupuesto presupuestario de RP. 16 billones para ser utilizado para financiar la cooperativa de la aldea roja y blanca
Esta inauguración estuvo de acuerdo con el decreto presidencial de la República de Indonesia número 86p de 2025 sobre el despido y el nombramiento del Ministro y Viceministro del Ministro del Estado del Gabinete Rojo y Blanco para 2024-2029.
Además, Prabowo lideró la lectura del juramento de oficina con el ferry Juliántono.
«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus sellos por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigió la lectura del juramento del cargo.
«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.
Ferry JuliANTONO se convirtió oficialmente en Ministro de Cooperativas, promete desembolsar el préstamo de Kopdes rojo y blanco a partir de la próxima semana
El presidente Prabowo inauguró oficialmente el ferry Juliando fue inaugurado oficialmente como ministro de cooperativas para reemplazar a Budi Arie. Hizo hincapié en el desembolso del préstamo de Kopdes rojo y blanco comenzó la próxima semana
Viva.co.id
8 de septiembre de 2025