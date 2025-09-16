Menko Polkam y Menpora todavía están vacíos, ¿se inaugurará Prabowo mañana?

Yakarta, Viva – Posición del Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Menko Polkam) y Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) Todavía vacío hasta ahora.

Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Según se informa, inaugurar la figura del ministro coordinador de Polkam y Menpora mañana. Relacionado con esto, el jefe de la Agencia Especial de Control de Desarrollo e Investigación (Bappisus), Aris Marsudiyanto Reacio a comentar más.

«Sí, ya veremos, ya veremos», dijo Aris a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

ARIS afirmó no saber información relacionada con la inauguración de la posición del ministro aún estaba vacía. Él dijo que la información de inauguración sería transmitida por el Ministro del Estado (Mensesneg).

«No lo sé exactamente. Más tarde, después de que el Ministro de Estado se decidió a ser transmitido», dijo.

Mientras tanto, relacionado con posibles ministros, cree Aris, el presidente Prabowo seguramente elegirá a los mejores hijos e hijas del pueblo indonesio.

«Oh, el mejor hijo será buscado por el presidente.