Menko Kumham Imipas Da la luz verde, el DPR puede revisarse y hacerse cargo de la factura de agarre de los activos

Yakarta, Viva – Ministro coordinante de derecho, derechos humanos, inmigración y penitenciaría (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra Da la bienvenida a la Cámara de Representantes del pueblo (RPD) para revisar o agregar inmediatamente el proyecto de borrador de ley (RUU) del agarre de activos que ha sido preparado por el gobierno.

Yusril enfatizó que el gobierno no obstruiría los pasos legislativos para hacerse cargo de la iniciativa de la discusión de este proyecto de ley. Hizo hincapié en que su partido estaba listo en cualquier momento en que el DPR entregó el borrador al presidente Prabowo Subianto.

«Desde el lado del gobierno, estamos listos para discutir este proyecto de ley cada vez que el DPR presenta el proyecto de ley al presidente Prabowo», dijo Yusril el lunes 8 de septiembre de 2025 citado por Antara,

Según Yusril, si el DPR está listo, el presidente designará inmediatamente a los ministros relevantes para representar al gobierno en el proceso de discusión Factura de la división de activos. Le pidió al público que no dude en el compromiso del gobierno para alentar estas importantes regulaciones.

El verdadero proyecto de ley de la división de activos se ha presentado desde la era del 7º Presidente de la República de Indonesia Joko Widodo en 2023. En ese momento, el gobierno asignó al ex ministro coordinado de Política y Seguridad Mahfud MD y al ex ministro de derecho y derechos humanos Yasonna Laoly para representar al gobierno en la discusión. Sin embargo, hasta ahora el Bill aún no ha sido trabajado por el DPR.

El presidente Prabowo, continuó Yusril, incluso le había pedido al hablante de DPR Puan Maharani que tome medidas de inmediato para discutir este proyecto de ley.

Ingrese Prolegnas 2025-2026

Yusril reveló que el Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas había celebrado una reunión con el DPR para discutir los cambios en el Programa Nacional de Legislación (Prolegnos). Como resultado, el proyecto de ley de acaparamiento de activos oficiales ingresó al Prolegnas 2025-2026.

«Esperemos que el próximo año se pueda completar este proyecto de ley», dijo Yusril.

Actitud del parlamento

Mientras tanto, el vicepresidente de la Junta Legislativa de DPR RI (Baleg), Sturman Panjaitan, evaluó la posibilidad de que el DPR se haga cargo de la iniciativa del proyecto de ley de agarre de los activos.

«Esa sigue siendo una propuesta para el gobierno, pero está bien, cualquiera propone que esté bien», dijo Sturman en el complejo del Parlamento, Yakarta.

Según Sturman, si la propuesta se cambió a la iniciativa DPR, la institución legislativa necesita preparar un nuevo borrador mientras se celebra una reunión de audiencia pública (RDPU) con expertos legales, economistas y otras partes interesadas.

El proyecto de ley de acaparamiento de activos se considera importante porque involucra instrumentos legales para romper la cadena de corrupción, lavado de dinero, a los delitos organizados. Esta regulación permite al estado confiscar activos de actos criminales sin esperar sentencias criminales, acelerando así el rendimiento de las pérdidas estatales. (Hormiga).