Menko Cak Imin anuncia el centro de llamadas 158, los residentes pueden informar que la infraestructura de pesantren es vulnerable

Yakarta, Viva – Ministro Coordinador (Menko) para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar o cak imin anunció el número 158 como centro de llamadas.

El público puede comunicarse con el número creado por el Ministerio de Obras Públicas (Kemen PU) para informar las condiciones. infraestructura cabaña pesantren Cual vulnerable.

Cak Imin explicó que este centro de llamadas tiene como objetivo hacer que el proceso de auditoría realizado por el Grupo de Trabajo de Desarrollo Pesantren se ejecute de forma rápida y precisa.

«Preparamos este centro de llamadas para que todas las partes puedan informar rápidamente si encuentran problemas de infraestructura en pesantren. Con suerte, la recopilación de datos puede ser más precisa y el manejo se puede hacer más rápido», dijo Cak Imin en su declaración, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Además, Cak Imin espera que la comunidad utilice sabiamente el servicio del centro de llamadas para informar sobre el estado de esta infraestructura pesantren.

Hizo un llamado al call center para que no sea abusado por la comunidad para brindar información incorrecta o brindar informes falsos.

«Por favor, de verdad este call center sirve para emergencias. Trabajemos juntos para dar información e información táctica, no hagan esta jugada», explicó.

«El horario de servicio del centro de llamadas participó en el horario de Servicio Público del Ministerio de Obras Públicas, es decir, de 08.30 a 15.30», continuó.

Para obtener información, si se comunica con el centro de llamadas mediante Telkomsel y Tri, debe agregar el código de área (021) 158.

Mientras tanto, el público puede contactar directamente al 158 si utiliza un teléfono con otros proveedores.