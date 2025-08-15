Menko Airlangga reveló el objetivo de rendimiento de Prabowo y entre el semestre II-2025

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación (Menko) para la economía Aerlangga Hartarto espera el desempeño de la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) Danantara Indonesia puede aumentar en el semestre II-2025 hasta el próximo año.

Se sabe que la realización del gasto de capital o el gasto de capital (gasto de capital/Capex) Instituto Sovereign Wealth Fund (SWF) propiedad del gobierno indonesio alcanzó RP179.05 billones en el primer semestre

«Sr. Presidente (Prabowo Subianto) esperaba que y entre el segundo semestre y el próximo año se acelerara más «, dijo Airlangga Hartarto en Yakarta el viernes.

También dijo que la realización de la absorción Apbn También se espera que 2026 se acelere desde el comienzo del año para apoyar el crecimiento de la economía nacional.

«Bueno, entonces las siguientes expectativas, por supuesto, el APBN (2026) se puede ejecutar antes de (APBN) en 2025 hasta que la aceleración económica pueda ser mayor», dijo.

Airlangga transmitió la realización del CAPEX y el Presupuesto Estatal de Antara 2026 se dirigirá a acelerar varios programas superiores (WIND WIN) ASTA CITA. Estos programas incluyen la creación de empleo, el desarrollo de recursos humanos (recursos humanos), la expansión del acceso y la mejora de las instalaciones educativas, los controles de salud gratuitos y la industrialización y la transmisión posterior.

Además, el gobierno también dirige un programa de seguridad alimentaria, seguridad energética, comida nutricional gratuita (MBG), desarrollo de la aldea, cooperación y MIPYME, defensa del universo y aceleración de la inversión y el comercio global.

Anteriormente, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, reveló en la sesión anual del MPR indonesio y una sesión conjunta del Parlamento de Indonesia en 2025 en el edificio del Complejo del Parlamento de Yakarta el viernes, que la presencia y entre Indonesia podrían crear millones de empleos de calidad para la gente indonesia.

Dijo y entre Indonesia que gestionan activos de más de 1 billón de dólares estadounidenses (RP16.16 Cuadrillones, tarifas de dólares estadounidenses = RP16,162).

«Para acelerar la inversión en los recursos naturales posteriores y varios campos estratégicos, para abrir empleos de calidad, nosotros, junto con el parlamento indonesio, hemos formado y entre», dijo Prabowo. (Hormiga)