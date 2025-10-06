Menko Ahy enfatiza esta respuesta al colapso del Mushala islámico al Khoziny Sidoarjo

Yakarta, Viva – La tragedia del colapso del internado islámico de Al Khoziny en Sidoarjo, East Java está en el centro de atención de varias fiestas. Específicamente las filas gubernamentales relacionadas, una de las cuales es el ministerio coordinador para el campo Infraestructura y desarrollo regional (GPA).

Leer también: BNPB: El incidente del colapso de la Al Khoziny Islamic Boarding School es un desastre con las víctimas más grandes durante 2025



Ministro coordinador de IPK Agus Harimurti Yudhoyono (A mí) confirma la importancia de la aplicación estándar construcción Edificio público. Para que la tragedia en el futuro no vuelva a suceder.

«Este es un evento muy serio. Debemos volver a la importancia de cumplir con los estándares de construcción», dijo Ahy después de asistir a la 54ª Conferencia Regional Earoph en Yakarta, el lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: BNPB dijo que todavía había 10 víctimas más enterradas por las ruinas de Musala Ponpes al Khoziny



Ahy afirmó haber coordinado directamente con el Ministro de Obras Públicas relacionadas con el incidente. Expresó un profundo dolor por el número de estudiantes que fueron víctimas debido a las ruinas del edificio.



Ministro de Infraestructura y Desarrollo de la Región, Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy)

Leer también: Seskab Teddy: Prabowo ordenó a Cak IMin que verifique la estructura del edificio Ponpes



Desde el comienzo del incidente, según Ahy, el enfoque principal del gobierno era salvar a las víctimas. Sin embargo, el proceso de evacuación no funcionó fácilmente porque la condición del edificio era muy mala y grandes escombros que ponían en peligro a las víctimas que todavía estaban atrapadas.

Ahy también instruyó al gobierno local para que realice una verificación exhaustiva de los edificios públicos, como escuelas, hospitales y internados para que no ocurrieran incidentes similares.

«No nos dejes tomarlo. El SOP existe porque ha sido a través de la investigación y probado. Vamos a protegernos para que no hay más eventos que tomen víctimas como esta», dijo.

Como se sabe, el edificio Mushalla en el tercer piso de Al Khoziny Ponpes colapsado El lunes (29/9) mientras se someten a renovaciones. Durante el incidente, cientos de estudiantes rezaban en la congregación y estaban atrapados bajo los escombros.

Se desplegaron más de 400 oficiales de búsqueda y rescate (SAR) para evacuar. Sin embargo, el proceso de rescate está limitado por estructuras de construcción inestables y el riesgo de colapso posterior.

Diputado de Gestión de Emergencias de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Budi Irawan, declaró que hasta el domingo (5/10), el número de muertes llegó a 36 personas. Estimó que todavía había 27 estudiantes que aún no habían sido encontrados y supuestamente todavía atrapados bajo las ruinas.

Mientras tanto, Basarnas Surabaya señaló que el número de sobrevivientes aumentó a 104 personas por sábado (4/10), después de que uno de los estudiantes que anteriormente fueron declarados desaparecidos fueron encontrados en una condición segura.