Menkeu Purbaya se convierte en cerebro del cerebro, reduce los subsidios de electricidad sin aumentar los aranceles

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa dijo que el gobierno está tratando de suprimir Subsidios de electricidad sin cargar a la comunidad con un aumento arancel.

Purbaya transmitió esto después de una reunión con el presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025.

En la reunión también se discutió el desarrollo de las plantas de energía solar (PLTS) así como el uso de otras energía nueva y renovable (EBT) que es más eficiente.

«Cuando estaba en Hambalang ayer, hubo una discusión sobre el programa de reducción de subsidios de electricidad con el uso de PLT solares. Pero el precio sigue siendo bastante alto. Ahora se busca una nueva tecnología para que el precio de producción esté cerca del precio bajo actual, para que los subsidios puedan reducirse o desaparecer», dijo Purbaya a Deporters, citó el sábado 20 de septiembre, 2025.

Hizo hincapié en que la reducción de los subsidios de electricidad del gobierno no debería conducir a un aumento en las tarifas de electricidad pública.

«El objetivo es. Si el subsidio se reduce, no se eleva el precio, pero se busca una fuente de electricidad a bajo precio», dijo.

Aun así, Purbaya admitió que el proceso no podía ser instantáneo. El gobierno calculará las necesidades de inversión iniciales para garantizar que la tecnología PLTS y la producción de baterías y los paneles solares nacionales sean realmente eficientes.

«Quiero que todos los subsidios desaparezcan, pero no es tan fácil. He visto un diseño prometedor de PLTS, pero el cálculo no se ha completado. Todavía tiene que hacerse nuevamente», dijo.

Según él, los ministerios relevantes, especialmente el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, determinarán el Programa de implementación.

Se aseguró de que cada política se dirigiera a la provisión de electricidad más baja y sostenible, al tiempo que mantiene el poder adquisitivo de las personas. (Hormiga)