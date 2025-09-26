Menkeu Purbaya retrasado Haga un recaudador de impuestos de comercio electrónico en línea

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa decidió posponer el nombramiento de comercio electrónico (comercio electrónico) o mercado para ser un coleccionista Impuesto Ingresos (PPH) 22 de los comerciantes. Se confirmó que esto se hizo para mantener el poder adquisitivo de la comunidad.

Según él, el Ministerio de Finanzas está probando el sistema que se utilizará en la implementación de la política más adelante. Cuando el sistema está listo y se implementa la política, toda la empresa comercio electrónico será nombrado para recolectar PPH 22 de los comerciantes.

«Esperaremos un minuto, al menos hasta la política de RP200 billones, políticas para alentar a la economía a comenzar a aparecer. Solo lo pensaremos más tarde», dijo Purbaya en los medios de comunicación en la oficina del Ministerio de Finanzas de Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

Explicó que esta decisión también fue garantizar que la política se aplicara de manera justa y no proporcionó una brecha para que los actores de la industria estuvieran ausentes de la obligación de pagar impuestos.

Sin embargo, mientras preparaba el sistema, Purbaya eligió monitorear la efectividad de la colocación de fondos gubernamentales que ascienden a RP200 billones para la banca sobre actividades económicas.

«Entonces, no perturbamos el poder adquisitivo antes de que el aliento económico ingresara al sistema económico. No lo hemos discutido», dijo Purbaya.

Como se sabe, el nombramiento del comercio electrónico como recaudador de PPH 22 de los comerciantes fue decidido por el anterior tesorero estatal, Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani firmó al Ministro de Reglamento de Finanzas (PMK) número 37 de 2025 el 11 de junio de 2025 y promulgó el 14 de julio de 2025 para nombrar a Lokapasar como organizador comercial a través de un sistema electrónico (PPMSE) para recaudar impuestos de los operadores en línea.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

La cantidad de PPH 22 recolectada es del 0.5 por ciento de la facturación bruta recibida por los comerciantes en un año. El impuesto está fuera del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre las ventas sobre bienes de lujo (IVA BM).

Los comerciantes que están atacados por esta política son aquellos que tienen una facturación de más de RP500 millones, como lo demuestra una nueva declaración presentada a Lokapasar designada. Mientras que los comerciantes que tienen una facturación de menos de RP. 500 millones están libres de este impuesto.

Las excepciones también se aplican a una serie de otras transacciones, como los servicios de expedición y el transporte en línea (Taxi de motocicleta en línea u OJOL), vendedores de pulsos, al comercio de oro. (Hormiga)