Menkeu Purbaya asegura que las tarifas de impuestos especiales sean cancelando el próximo año, esta política está preparada

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Garantizar las tasas crecientes impuesto tabaco o impuesto cigarrillo Que está planeado en 2026, cancelado aplicado.

Purbaya dijo que tenía una audiencia con los perpetradores industria Grandes cigarrillos en el país. Durante la reunión, cada parte se escuchó y dio aportes relacionados con la continuación de la industria de los cigarrillos, especialmente relacionados con la política de tarifas de impuestos especiales.

«En 2026 no aumentamos la tasa de tasa», dijo Purbaya en los medios de comunicación en la oficina del Ministerio de Finanzas de Yakarta, el viernes 26 de septiembre de 2025.

«Una cosa que discutí con ellos, ¿necesito cambiar las tasas del cargo en 2026? Dicen, siempre y cuando no se cambie lo suficiente. Sí, no estoy cambiado», dijo Purbaya.

Aunque canceló la elevación de las tasas impositivas de impuestos especiales, Purbaya dijo que había preparado otra estrategia para mantener los ingresos estatales, así como la sostenibilidad de la industria de los cigarrillos.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

Una estrategia es expandir el alcance de las fincas industriales del tabaco. Esta área ofrece instalaciones de apoyo que pueden ser utilizadas por empresarios del Estado Industrial del Tabaco.

Purbaya planea atraer a los fabricantes de cigarrillos ilegales al área especial, para que también puedan convertirse en jugadores en el sistema y pagar impuestos de acuerdo con sus obligaciones. «Entonces, no solo defendemos una gran empresa, sino que las pequeñas también pueden ingresar al sistema», agregó Purbaya.

Según él, el Ministerio de Finanzas desarrollará políticas que puedan crear justicia y no eliminar las oportunidades de empleo.

Afirmó recibir asesoramiento de grandes empresas para que pudieran ingresar al mercado de pequeñas compañías de cigarrillos y hacer productos con precios comparables. Purbaya rechazó esta propuesta porque tenía el potencial de matar a otros actores de la industria de cigarrillos.

«Considero tales aportes, pero lo que establecemos es para que los pequeños puedan vivir, la gran empresa no se molesta injustamente», explicó.

Volviendo al plan para expandir un área especial, Purbaya dijo que comenzaría la iniciativa evaluando la efectividad del patrimonio industrial del tabaco existente.

En la actualidad, el área especial que ha estado en funcionamiento se encuentra en Kudus, Java Central y Pare-Pare, South Sulawesi. Después de evaluar, Purbaya desarrollará políticas mientras involucra a los gobiernos locales.

«Entonces, no juegan juegos, pero también damos espacio para vivir, promocionando el área industrial del tabaco u otros pasos necesarios, para que el empleo todavía se cree y las pequeñas MIPYME aún puedan ingresar al sistema de manera justa y pagar impuestos», dijo Purbaya. (Hormiga)