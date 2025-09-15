Menkeu Purbaya ‘asado’ Rocky Gerung: ¡Aprende la economía de nuevo señor!

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa De vuelta en el centro de atención pública después de insinuar académicos y observadores políticos, Rocoso gerung viral en las redes sociales.

El momento ocurrió cuando apareció como orador en el Gran Foro de Lecturas «Transformación económica nacional: crecimiento inclusivo hacia el 8%» en Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

En el video compartido por la cuenta de Instagram @subchover.id, Purbaya respondió a los comentarios de Rocky Gerung que acusó a Jokowi de no hacer nada mientras se desempeñaba como el séptimo presidente de la República de Indonesia.

Con un tono de broma, pero acompañado de datos concretos, Purbaya en realidad dijo que la acusación no tenía fundamento.

«Quiero criticar un poco al Sr. Rocky Gerung, le gusta las burlas de Pak Jokowi no hacer nada. Esto es señor», dijo Purbaya con una risa, luego mostró los datos en la pantalla.

Observador político Rocky Gerung.

Sátira afilada envuelta en datos

Según Purbaya, los hechos en tierra muestran que Jokowi intervino activamente en las políticas para alentar el crecimiento económico, especialmente después de los difíciles tiempos de Pandemi Covid-19. Hizo hincapié en que la mejora económica en los últimos años no podría separarse de la interferencia directa del presidente.

«El presidente Jokowi es meritorio para nosotros, a pesar de que estoy a mi lado», dijo con una sonrisa, enfatizando que la contribución de Jokowi no podría subestimarse.

Purbaya incluso sugirió a Rocky Gerung que aprendiera más profundamente para que las críticas que se hicieran no solo por la retórica, sino también fuerte en los datos.

«Entonces, el Sr. Rocky podría aprender un poco más de economía, señor», dijo. Aun así, todavía mostraba respeto, llamándose a sí mismo admirando la inteligencia de Rocky al transmitir la idea de la filosofía.

Recordar los desafíos económicos

En su presentación, Purbaya también aludió a los grandes desafíos experimentados por Indonesia, como en el período 2003-2004, cuando la economía nacional se debilitó para crear una impresión de «Indonesia sombría». Hizo hincapié en que los problemas económicos son mucho más cruciales que la dinámica política.

Además, Purbaya le recordó al público que en el medio hasta finales de 2023, Indonesia volvió a enfrentar la presión económica. El impacto comenzó a sentirse en 2024, marcado por la terminación del empleo, disminución del nivel de vida, a los disturbios sociales.

«Cuando la economía deterioran, muchos despidos de empleados, el nivel de vida es más difícil, y no estamos demasiado preocupados, luego vamos al camino de nuestra sociedad», enfatizó.